Policía incautó bandera y bombo de Peñarol durante partido de básquet; hinchas los recuperaron y el encuentro fue suspendido

Imagen: Peñarol Basketball en X. Así informó el club sobre la suspensión del partido en Larre Borges.

Casi en el final del segundo cuarto, el árbitro Julio Dutra suspendió el partido de básquetbol entre Hebraica y Macabi—Peñarol que se disputaba a la noche en la cancha Larre Borges (La Unión). Lo hizo luego de ser notificado por el Ministerio del Interior , acerca de un incidente que se había producido con la hinchada aurinegra.

De acuerdo con la información oficial, la Policía incautó un bolsón con una bandera de la Barra Ámsterdam y un bombo con el escudo del club.

"Se hizo presente el encargado de seguridad de Peñarol , seguido por un grupo numeroso de hinchas de dicho club, con el objetivo de hacerse cargo de los objetos, y en tales circunstancias, aprovechando el tumulto, uno de los individuos toma la bolsa y se retira del lugar", señaló el Ministerio del Interior.

Seguí leyendo Empate en el Viera: Wanderers y Nacional terminaron el partido sin goles en la 13ª fecha del Clausura

E informó que, en ese momento, el director de Seguridad en el Deporte, Juan Silva, y jefe del operativo, Eduardo González, dispusieron que, en caso de no devolverse los objetos, el partido sería suspendido.

Entonces los encargados de seguridad de Peñarol hablaron con la hinchada y manifestaron que las banderas ya no estaban en el lugar. Las autoridades policiales notificaron al juez Dutra de inmediato.

Las hinchadas visitantes tienen prohibido asistir a los partidos con banderas de determinadas proporciones. Según agregó Interior, Silva tomó conocimiento de que, previo al encuentro, la hinchada de Peñarol había ingresado un bolsón al lugar, pero desconocía qué era.

No hubo detenidos. El caso fue derivado a la fiscal Sylvia Lovesio, quien pidió a la Policía relevar filmaciones para identificar a el o los autores.

Al momento de la suspensión, Hebraica y Macabi ganaba 48 a 42 a Peñarol. No está previsto reanudar el partido, sino que el caso pasará al Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB).