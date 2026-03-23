Valdomir dijo que "es buena noticia" la posibilidad de invertir en planta de UTE y no "en iniciativas de dudosa rentabilidad"

"Es una buena noticia", afirmó el legislador frenteamplista sobre la posibilidad de que pequeños ahorristas privados en Uruguay puedan destinar sus recursos a proyectos impulsados por el Estado

"Es una iniciativa pública que de alguna manera convoca a pequeños ahorristas para que puedan volcar sus ahorros y en vez de tirarlos en el extranjero o en iniciativas de dudosa rentabilidad, que los hagan en algo que el gobierno está avalando, me parece que es una buena señal", afirmó.

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El legislador oficialista llamó a estimular el ahorro nacional y con proyectos que puedan captar y canalizar los recursos de pequeños ahorristas en iniciativas con rentabilidad asegurada, marco jurídico adecuado y el respaldo de una entidad pública.

"Para un momento de situación económica incierta, de alguna manera asegurarle estas condiciones a los ahorristas nacionales me parece que es una buena señal", afirmó.

Valdomir se mostró dispuesto a discutir la iniciativa del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, de que los uruguayos puedan participar en el paquete accionario de las empresas públicas.