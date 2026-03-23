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EN BAYGORRIA

Gobierno convoca a pequeños ahorristas para invertir en nueva planta de energía solar, desde 200 dólares

El presidente Orsi y la ministra de Industria Fernanda Cardona convocaron a pequeños ahorristas a invertir en la construcción de una planta de energía solar en Baygorria. Desde 200 dólares y sin máximo.

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El presidente Orsi y la ministra de Industria Fernanda Cardona convocaron este lunes a pequeños ahorristas de Uruguay a invertir en la construcción de una planta de energía solar en Baygorria, en la zona de la represa del río Negro.

Cardona dijo que la inversión mínima de cada persona será de 200 dólares y no habrá techo en cuando al máximo.

La inversión individual, para financiar esta nueva planta, se hará con obligaciones negociables emitidas por entidades financieras, entre ellas el Banco República.

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"Básicamente es una obra que se va a hacer en Baygorria, de energía fotovoltaica, que tiene como particularidad, más allá de los 30 mega que va a generar, que es importante, que va a ser a partir de la captación del ahorro individual. Esto es con obligaciones negociables, la UTE lanza esta propuesta que se va a concretar a la brevedad", dijo Orsi.

El gobierno, a través de UTE, pagará intereses anuales con una tasa fija (que no se especificó). La ministra Cardona estimó que en cinco años se podrá devolver el capital inicial.

"Tomamos la decisión, y UTE lo va a resolver esta semana en su directorio de lanzar una convocatoria con obligaciones negociables a los bancos, a los efectos de que todos los ahorristas, los pequeños ahorristas, todas las personas de Uruguay que quieran participar de este proyecto, puedan financiar esta inversión de UTE que va a ser una planta solar de 30 megas en Baygorria", detalló Cardona.

"Es un ganar ganar para la ciudadanía y la empresa pública", resumió.

La ministra dijo que la decisión se enmarca en un proyecto para "avanzar en energía solar". "Tenemos que retomar rápidamente ese camino", agregó en conferencia de prensa tras la reunión del presidente Orsi con los ministros del gabinete productivo.

Esta medida, dijo Cardona, busca "dinamizar el interior del país", y por eso se eligió Baygorria, en la represa sobre el río Negro, en Durazno.

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