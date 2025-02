Valdomir asumió en Diputados e hizo un llamado a "bajar la pelota al piso" para recuperar la convivencia política

Seguí leyendo "Está en su derecho", dijo Valdomir tras decisión de Lacalle Pou de no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Valdomir mencionó la intensidad del último año de campaña electoral con un tono de debate que no fue el mejor ni el esperado por la ciudadanía e instó a "bajar un poco la pelota al piso" para recuperar la convivencia política. "No hay otra forma de cuidar la convivencia democrática que no sea a través del diálogo político y la tolerancia hacia los que sostienen otras perspectivas". Abogó por un debate "intenso y sostenido" para "restablecer un nivel de diálogo acorde" en beneficio del sistema democrático "para encontrar soluciones para los problemas de la gente".

Instó a las bancadas a no aferrarse a su agenda de prioridades y a dialogar, intercambiar y buscar puntos de contacto y acuerdos. Recodó que se cumplen 40 años de la democracia en el Uruguay. Reiteró que el escenario político actual mandata a generar acuerdos para generar condiciones para procesar transformaciones de carácter estructural. Abogó por una actuación transparente, ética y rendir cuentas por parte de los legisladores. "Tenemos que honrar la responsabilidad que el pueblo uruguayo ha depositado en nosotros. Tenemos la obligación de ser buenos representantes", dijo.

Valdomir indicó que apuntará a impulsar mecanismos para acercar el trabajo del Parlamento a la sociedad, mejorando la propuesta de ideas y la interacción con los legisladores. Se comprometió a fortalecer los programas impulsados en anteriores legislaturas como el voto electrónico, el programa de participación ciudadana y de visitas de escolares al Parlamento.

Dijo que se deben hacer los esfuerzos posibles para cuidar la convivencia política en el país. "Nadie niega y nadie desconoce que habrá una bancada de gobierno y habrá muchas bancadas de oposición. Por eso, es de esperar que no siempre estemos de acuerdo. Por eso, es de esperar que aquí tengamos debates duros, pero leales y con respeto al reglamento. La búsqueda de acuerdos y soluciones a los problemas de nuestro país son una responsabilidad de todos los partidos políticos representados en esta Cámara, que tenemos el deber de aportar al principal objetivo nacional: que Uruguay siga un camino de desarrollo inclusivo y sustentable", afirmó.

"La tolerancia, el diálogo político y la preocupación por la convivencia democrática en este ámbito parlamentario, son los tres ejes que deberán posicionarse en el centro de esta agenda, con el fin de promover las mejores condiciones hacia una democracia representativa, deliberativa y efectiva en sus resultados", abogó.

Habló de la responsabilidad de hacer de los próximos cinco años un período de transformaciones que tengan al bienestar de las personas como centro. "Hay trabajo para hacer", concluyó.