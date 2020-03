Vacunas contra la gripe estacional estarán disponibles desde el 2 de abril

"Hay un plan realizado por el Ministerio de Salud Pública para estratificar por segmentos de riesgo" que apunta a "evitar las colas y las aglomeraciones".

Más allá de eso, la cartera comenzará vacunando "primero a los grupos de mayor riesgo: los mayores de 75 años, luego la franja de 65 a 75 y las embarazadas. Hay todo un protocolo que se va a poner en marcha para que sea de una manera ordenada".

"Hay que apelar a la sensatez y no a tratar de que prevalezca el egoísmo de `yo estoy vacunado y lo demás no me importa´".

Además, la Dirección General de Coordinación está trabajando con Cutcsa para tener vacunatorios móviles. “Tenemos confirmados al menos cuatro vacunatorios móviles que están siendo acondicionados".