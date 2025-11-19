RECIBÍ EL NEWSLETTER
EDUCACIÓN

Asamblea del sindicato de la educación privada aprobó acuerdo salarial y convenio a dos años

La asamblea del sindicato de la educación privada se reunió este miércoles en el marco de un paro de 24 horas en todo el país. Aumento de 4% para los salarios más bajos.

Sergio-Sommaruga-SINTEP-Asamblea-nov

Este miércoles se reunió la asamblea del sindicato de la educación privada y aprobó el acuerdo alcanzado en el Consejo de Salarios con un convenio colectivo a dos años que tiene aumento real de 4% para los sueldos más sumergidos, y de 2% para la siguiente franja, dijo a Subrayado el dirigente sindical Sergio Sommaruga.

“Al mismo tiempo la asamblea faculta a esta dirección a realizar un paro de 48 horas en el caso de que el sector empresarial persista en obstaculizar el pago de una partida por antigüedad para trabajadoras de CAIF y la educación no formal, que son quienes trabajan dentro de la educación privada con los sectores de mayor vulnerabilidad”, alertó.

El sindicato espera firmar el acuerdo definitivo el martes próximo en el Ministerio de Trabajo.

