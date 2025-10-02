RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Sigue el tiempo agradable y cálido de tarde, primaveral y casi veraniego; pero en el norte desmejora

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y cálido en el sur, casi veraniego, pero en el norte sigue inestable. Los detalles día a día hasta el sábado inclusive.

SOLEADO-tiempo-nubel-cisneros-sin-nubes-pronostico

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca con cielo algo a parcialmente nublado, observándose en las primeras horas neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá templado a cálido con cielo parcialmente nublado a nublado, inestabilizándose nuevamente hacia el final del periodo la zona norte.

El viernes comienza fresco con mucha nubosidad en las zonas norte y noreste, inestabilizándose la zona. En la tarde se mantendrá templado a cálido con cielo parcialmente nublado a nublado, permaneciendo inestable las zonas norte y este con lluvias aisladas.

Nuevos carteles de prohibido estacionar en zona controlada por cámaras. Foto: Intendencia de Montevideo.
Seguí leyendo

La Intendencia comenzó a fiscalizar con cámaras el estacionamiento indebido y el 10 de octubre empieza a multar

El sábado la mañana estará fresca con restos de nubosidad en las fronteras este y noreste y con algunas neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde se mantendrá templado a cálido con cielo ligeramente nublado, observándose aumento de nubosidad en la noche por el oeste.

Jueves 2

Zona Norte: máxima 27º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 16º

Viernes 3

Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º

Sábado 4

Zona Norte: máxima 32º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 14º

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Veranito" con más de 28° desemboca en "tormentas puntualmente fuertes", anunció Nubel Cisneros
MONTEVIDEO

Policía esperó más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden judicial no llegó
NECESITAN COLABORACIÓN

Víctimas de siniestro en Antel Arena reclaman justicia: "Pensé lo peor en ese momento, que las había perdido"
SINIESTRO EN RUTA

Siniestro fatal: conductor despistó, volcó y salió despedido del vehículo en Tacuarembó
LO ANUNCIÓ LA MINISTRA BULLRICH

Detuvieron en Perú al Pequeño J, el joven sospechoso del triple femicidio en Argentina

Te puede interesar

Nuevos carteles de prohibido estacionar en zona controlada por cámaras. Foto: Intendencia de Montevideo.
MONTEVIDEO

La Intendencia comenzó a fiscalizar con cámaras el estacionamiento indebido y el 10 de octubre empieza a multar
Un nuevo detenido en el marco de la investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte
ARRESTO

Un nuevo detenido en el marco de la investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte
La pobreza se ubicó en el 17,7% en el primer semestre según datos del INE video
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

La pobreza se ubicó en el 17,7% en el primer semestre según datos del INE

Dejá tu comentario