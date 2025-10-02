Sigue el tiempo agradable y cálido de tarde, primaveral y casi veraniego; pero en el norte desmejora

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y cálido en el sur, casi veraniego, pero en el norte sigue inestable.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca con cielo algo a parcialmente nublado, observándose en las primeras horas neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá templado a cálido con cielo parcialmente nublado a nublado, inestabilizándose nuevamente hacia el final del periodo la zona norte.

El viernes comienza fresco con mucha nubosidad en las zonas norte y noreste, inestabilizándose la zona. En la tarde se mantendrá templado a cálido con cielo parcialmente nublado a nublado, permaneciendo inestable las zonas norte y este con lluvias aisladas.

El sábado la mañana estará fresca con restos de nubosidad en las fronteras este y noreste y con algunas neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde se mantendrá templado a cálido con cielo ligeramente nublado, observándose aumento de nubosidad en la noche por el oeste. Jueves 2 Zona Norte: máxima 27º y mínima 16º Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 16º Viernes 3 Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º Zona Sur: máxima 26º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º Sábado 4 Zona Norte: máxima 32º y mínima 16º Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 14º

