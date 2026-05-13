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EDUCACIÓN

UTU de Flor de Maroñas ocupada por docentes tras nuevo hecho de violencia; denuncian carencias y poca intervención del Estado

"Decidimos parar para ver si las autoridades de una vez por todas hacen una inversión presupuestal por toda esta situación", dijo Mable Mallo.

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Docentes de la UTU de Flor de Maroñas ocupan el edificio tras un nuevo episodio de violencia en un centro educativo.

La docente Mabel Mallo dijo a Subrayado que en la tarde de este martes un alumno tuvo un exceso de ira e ingresó a donde estaban las adscriptas, intentó agredir a otro alumno.

"Estaba realmente sacado. Las adscriptas trataron de separarlos, el chiquilín tenía muchísima fuerza, no podían y es un caso más de los que pasan todos los días de problemas de salud mental que están sufriendo los chiquilines, de un tejido social que está cada vez más debilitado, de un Estado que está invirtiendo poco en educación y repercute en que los chiquilines están teniendo muchas carencias en el momento que están en la UTU", manifestó.

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Mallo comentó que hay carencias además, en salud mental que no se están atendiendo y que las UTU no cuentan con emergencia médica.

"Decidimos parar para ver si las autoridades de una vez por todas hacen una inversión presupuestal por toda esta situación", subrayó.

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