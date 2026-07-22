RECIBÍ EL NEWSLETTER
AFECTACIONES

UTE volcó USD 4 millones en Salto en reparaciones tras el temporal: "Destinamos 800 trabajadores", dijo vicepresidente

Roberto Bentancor, dijo a Subrayado que se trató de la afectación más grande de los últimos años y que están orgullosos del trabajo que vienen realizando.

ute-salto-reparaciones-campo

UTE volcó USD 4.000.000 para atender la situación del temporal que afectó principalmente al departamento de Salto el pasado fin de semana.

El vicepresidente del ente estatal, Roberto Bentancor, dijo a Subrayado que se trató de la afectación más grande de los últimos años y que al momento, quedan unos 800 servicios en todo el país y solo en Salto unos 650 para reparar.

"Te deja la tristeza porque siempre le pega a los mismos, siempre le pega a los sectores más vulnerables y al país productivo", expresó.

Foto: UTE.
Seguí leyendo

Sigue el corte de energía tras el temporal: más de 10.000 servicios de UTE afectados

Y añadió: "Pero te deja la alegría de la empresa en la que estás, sinceramente nosotros estamos orgullosos, destinamos 800 trabajadores solo para Salto. Eso fue una cosa impresionante, el esfuerzo de esos trabajadores, había un feriado en el medio, era domingo".

Temas de la nota

Lo más visto

Frío, con lluvias y mucha humedad, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Frío, con lluvias y mucha humedad, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros
Rambla portuaria

Cuádruple accidente en el Viaducto: involucrados ómnibus, moto, taxi y camioneta
MONTEVIDEO

Incautaron 50 kilos de droga en allanamiento a una casa utilizada como lugar de acopio en Manga
AGENDA SE ABRE A PARTIR DEL 27

MSP amplía la vacunación contra el meningococo a niños de 9 y 10 años, y adolescentes de 13 a 15 años
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Vuelve el sol este miércoles, el viernes llegan las lluvias y el fin de semana habrá frío, anunció Nubel Cisneros

Te puede interesar

Lustemberg confirmó nuevo caso de meningitis en un hombre de 33 años internado en el Hospital de Tacuarembó video
AMPLIACIÓN DE VACUNACIÓN

Lustemberg confirmó nuevo caso de meningitis en un hombre de 33 años internado en el Hospital de Tacuarembó
MSP amplía la vacunación contra el meningococo a niños de 9 y 10 años, y adolescentes de 13 a 15 años
AGENDA SE ABRE A PARTIR DEL 27

MSP amplía la vacunación contra el meningococo a niños de 9 y 10 años, y adolescentes de 13 a 15 años
Pediatra Alicia Fernández sobre el meningococo: Lo que te evita la vacunación es la muerte video
SÍNTOMAS A ESTAR ALERTA

Pediatra Alicia Fernández sobre el meningococo: "Lo que te evita la vacunación es la muerte"

Dejá tu comentario