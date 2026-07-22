UTE volcó USD 4 millones en Salto en reparaciones tras el temporal: "Destinamos 800 trabajadores", dijo vicepresidente

UTE volcó USD 4.000.000 para atender la situación del temporal que afectó principalmente al departamento de Salto el pasado fin de semana.

El vicepresidente del ente estatal, Roberto Bentancor, dijo a Subrayado que se trató de la afectación más grande de los últimos años y que al momento, quedan unos 800 servicios en todo el país y solo en Salto unos 650 para reparar.

"Te deja la tristeza porque siempre le pega a los mismos, siempre le pega a los sectores más vulnerables y al país productivo", expresó.

Y añadió: "Pero te deja la alegría de la empresa en la que estás, sinceramente nosotros estamos orgullosos, destinamos 800 trabajadores solo para Salto. Eso fue una cosa impresionante, el esfuerzo de esos trabajadores, había un feriado en el medio, era domingo".

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