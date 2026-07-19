Sigue el corte de energía tras el temporal: más de 10.000 servicios de UTE afectados

UTE informó este domingo que permanecen 10.979 servicios afectados en todo el país a consecuencia del temporal que impactó varias zonas del territorio nacional.

La empresa destacó que, con el trabajo de más de 500 personas desplegadas en distintos puntos del país, logró reducir en un 80% la cantidad de clientes afectados desde el inicio de los eventos meteorológicos.

Salto continúa siendo el departamento más comprometido, con 4.626 servicios sin energía eléctrica. También se registran afectaciones en Tacuarembó (871), Durazno (833), Lavalleja (773), Treinta y Tres (630) y Cerro Largo (617).

A esta hora permanecen casi 10.000 servicios afectados en todo el país, 5.300 corresponden al departamento de Salto. Con el trabajo de más de 500 personas se redujo en 80% la cantidad de afectados por el temporal. pic.twitter.com/ip1zwb5Nhy

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El detalle de clientes afectados por departamento es el siguiente: Artigas 405, Canelones 95, Cerro Largo 617, Colonia 354, Durazno 833, Flores 51, Florida 313, Lavalleja 773, Maldonado 123, Montevideo 302, Paysandú 341, Rivera 10, Rocha 342, Río Negro 111, Salto 4.626, San José 82, Soriano 100, Tacuarembó 871 y Treinta y Tres 630.

UTE señaló que continúa trabajando para restablecer el servicio en las zonas que permanecen sin suministro.