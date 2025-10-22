RECIBÍ EL NEWSLETTER
JUBILADOS Y ESTUDIANTES

UTE ultima detalles para "llevar a la práctica en breve" el descuento de la tarifa básica a 40.000 familias

El beneficio alcanzará a jubilados del BPS que reciben prima por edad y los hogares de los estudiantes que reciben becas del Fondo de Solidaridad.

andrea-cabrera-ute-descuento

UTE ultima detalles para "llevar a la práctica en breve" la aplicación del descuento de la Tarifa de Consumo Básica (TCB) a jubilados y estudiantes, afirmó la presidenta de empresa estatal, Andrea Cabrera.

Indicó que el regreso de la TCB fue una promesa de campaña del presidente Yamandú Orsi. Las autoridades analizaron el universo de personas que no estaba contemplado por el descuento del bono social del Mides y que se encuentra en condiciones socioeconómicas que requería apoyo adicional para el consumo de energía eléctrica, explicó Cabrera.

La jerarca estimó en 40.000 familias el universo potencial de beneficiarios. El descuento alcanzará a jubilados del BPS que reciben prima por edad y los hogares de los estudiantes que reciben becas del Fondo de Solidaridad.

es un hito en la investigacion: cientificas del pasteur disenaron modelo in vitro que recrea parasito toxoplasma gondii
"Es un hito en la investigación": científicas del Pasteur diseñaron modelo in vitro que recrea parásito Toxoplasma gondii

Actualmente, se intercambian bases de datos. Para acceder al beneficio, las personas deberán cumplir los requisitos y estar en las bases de datos del BPS y el Fondo de Solidaridad. Los requisitos adicionales son: ser titular de un único suministro y tener una potencia contratada menor a 3,7 kw.

El descuento es de 40% hasta 150 kw/h y no deberán pasarse dos veces por año de más de 230 kw/h. En ese caso, perderán el beneficio.

