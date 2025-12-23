RECIBÍ EL NEWSLETTER
Vehículos eléctricos

UTE resolvió aumentar 5% las tarifas de carga para vehículos eléctricos: será desde enero

UTE aplicará un incremento del 5% en todos los cargos del servicio de recarga en puntos públicos y adelantó que habrá nuevos ajustes a lo largo de 2026.

El aumento regirá desde enero.

carga-vehiculos-electricos-ute-camioneta

El directorio de UTE resolvió aplicar un aumento del 5% en las tarifas del servicio de carga de vehículos eléctricos que se presta en los puntos públicos de la empresa. El ajuste comenzará a regir a partir de enero de 2026.

De acuerdo al informe aprobado, el costo del servicio se estructura en tres ítems: un cargo variable vinculado a la energía consumida, un cargo fijo por cada sesión de carga y otro asociado al tiempo de conexión una vez finalizada la recarga. A su vez, los valores varían según el tipo de equipo utilizado, ya sea de corriente alterna o de corriente continua.

Desde UTE se indicó que el mercado de vehículos eléctricos muestra un crecimiento sostenido, con una expansión constante de la red de puntos de carga. En ese escenario, el ente considera necesario actualizar las tarifas para acompañar la evolución de los costos.

Según se señaló, el ajuste permitirá asegurar la inversión y el mantenimiento de la infraestructura de carga en todo el país. Además, UTE adelantó que durante 2026 se prevén al menos dos nuevos incrementos, con el objetivo de reducir la brecha entre los costos del servicio y los precios que pagan los usuarios.

