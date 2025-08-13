RECIBÍ EL NEWSLETTER
Quedó conformada una preinvestigadora en Diputados por la compra de la estancia María Dolores

La preinvestigadora está citada para este jueves a las 10:00 de la mañana y tiene 48 horas para expedirse sobre la creación o no de una investigadora.

Quedó conformada en la Cámara de Diputados la comisión preinvestigadora por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización.

El objetivo de esta comisión es determinar la relevancia de una investigadora para determinar irregularidades en esta decisión de Colonización.

La preinvestigadora está conformada por los legisladores Carlos Reyes y Gabriel Tinaglini del Frente Amplio y Domingo Reilli del Partido Nacional. Están citados para este jueves a las 10:00 de la mañana y tienen 48 horas para expedirse.

El momento de la votación en Diputados a favor de la ley de eutanasia. 
Uno a uno, los diputados que votaron a favor y en contra el proyecto de ley de eutanasia

Esto surge luego de que el diputado colorado Juan Martín Jorge solicitó a la Cámara de Representantes que se conforme una comisión investigadora sobre la compra.

"Viene a peticionar que se disponga lo necesario para que se conforme una comisión investigadora sobre los hechos, actos y eventuales conductas irregulares y sus antecedentes ocurridos en el Instituto Nacional de Colonización en oportunidad de la compra por parte de dicho Instituto de los padrones que componen la 'Estancia María Dolores'", dice la carta enviada al presidente de la Cámara, Sebastián Valdomir.

