UTE cedió local de exFripur para albergar personas en situación de calle; este domingo pernoctaron 127 usuarios

UTE cedió un local en la calle Rondeau para albergar personas en situación de calle en medio de la alerta roja por frío con evacuación obligación.

"Tal cual lo ha decidido el presidente de la República, todas las empresas públicas empezar a buscar qué es lo que podemos colaborar. Nosotros justo teníamos un local bastante grande ahí donde fue Fripur, en la calle Rondeau, y el jueves mismo en directorio resolvimos por unanimidad entregar el local en las condiciones mejores que se pudieran, para que se pudiera albergar gente en situación de calle", detalló Roberto Bentancor, vicepresidente de UTE.