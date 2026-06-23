RECIBÍ EL NEWSLETTER
LICEO TOMÁS BERRETA

Liceales de Canelones participan de competencia de Robótica en Corea del Sur: "Queremos dejar a Uruguay bien lejos"

Los alumnos participan por tercera vez consecutiva de esta experiencia que les permite encontrarse y compartir conocimientos con personas de su edad.

liceo-canelones-taller-robótica
robótica-liceo-canelones-japón

Alumnos del Liceo Tomás Berreta del departamento de Canelones viajan a Corea del Sur para participar de una competencia de Robótica.

"Hoy en día la robótica va a ser el futuro, la tecnología. Tenemos la expectativa de hacer un buen papel y pensar en ganar es más secundario, pero yo creo que queremos dejar a Uruguay (...) bien lejos", comentaron los alumnos Ismael Bimonte y Camilo González.

Y agregaron: "Lo que va a ser es una especie de rescate simulado. La zona simula una pista la cual tiene que seguirla, evitar obstáculos y tener despertadores que simulan si el terreno está mal y luego entra a una zona donde se encuentran tres pelotas que simulan las víctimas, que hay víctimas vivas y muertas".

jubilaciones y pensiones minimas tendran un aumento adicional de 1% a partir del 1º de julio
Seguí leyendo

Jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento adicional de 1% a partir del 1º de julio

El docente de taller de Robótica Santiago Vigo dijo a Subrayado que es el tercer año consecutivo que el liceo clasifica para participar de la competencia.

"Van a la categoría Rescue Line en la parte de junior. Compitieron en la Facultad de Ingeniería (...) y salieron primeros en la categoría básica que es la que clasifica al Mundial", indicó.

El docente explicó que los alumnos clasificaron, pero que la facultad no tiene presupuesto para el viaje por lo que tuvieron que salir en busca del dinero.

"Como siempre, lo más importante es estar ahí. El poder juntarse con otros chiquilines de su misma edad que están trabajando con lo mismo, que puedan contactarse, que puedan ver personas que resolvieron el problema de la misma manera", expresó.

DOCENTE TALLER ROBOTICA NUEVA

Temas de la nota

Lo más visto

video
Temperaturas bajo cero

Nubel Cisneros anuncia una ola de frío polar con aguanieve desde este martes
PLAN UR

Más de 17.000 personas se inscribieron para obtener beneficios de flexibilización de créditos hipotecarios
PROPIOS Y VARELA

Conductora de 80 años dio un volantazo y volcó tras ser impactada por un auto; está internada con politraumatismos
BARRIO CORDÓN

Librería infantil sufrió un incendio que dejó importantes pérdidas; realizarán feria solidaria el sábado
gobierno

Orsi anunció que vehículos del Ejército patrullarán algunos barrios para "redoblar combate contra el crimen organizado"

Te puede interesar

Orsi dijo que hay que resolver la mejor forma jurídica para que vehículos del Ejército se utilicen en operativos en barrios video
HABLÓ EN PAYSANDÚ

Orsi dijo que hay que resolver "la mejor forma jurídica" para que vehículos del Ejército se utilicen en operativos en barrios
Vamos a tener alguna novedad interesante, dijo Orsi sobre la planta de hidrógeno verde y adelantó que es positivo
GOBIERNO

"Vamos a tener alguna novedad interesante", dijo Orsi sobre la planta de hidrógeno verde y adelantó que "es positivo"
Jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento adicional de 1% a partir del 1º de julio video
QUIENES COBRAN 20.935 PESOS

Jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento adicional de 1% a partir del 1º de julio

Dejá tu comentario