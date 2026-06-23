Liceales de Canelones participan de competencia de Robótica en Corea del Sur: "Queremos dejar a Uruguay bien lejos"

Alumnos del Liceo Tomás Berreta del departamento de Canelones viajan a Corea del Sur para participar de una competencia de Robótica.

"Hoy en día la robótica va a ser el futuro, la tecnología. Tenemos la expectativa de hacer un buen papel y pensar en ganar es más secundario, pero yo creo que queremos dejar a Uruguay (...) bien lejos", comentaron los alumnos Ismael Bimonte y Camilo González.

Y agregaron: "Lo que va a ser es una especie de rescate simulado. La zona simula una pista la cual tiene que seguirla, evitar obstáculos y tener despertadores que simulan si el terreno está mal y luego entra a una zona donde se encuentran tres pelotas que simulan las víctimas, que hay víctimas vivas y muertas".

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El docente de taller de Robótica Santiago Vigo dijo a Subrayado que es el tercer año consecutivo que el liceo clasifica para participar de la competencia.

"Van a la categoría Rescue Line en la parte de junior. Compitieron en la Facultad de Ingeniería (...) y salieron primeros en la categoría básica que es la que clasifica al Mundial", indicó.

El docente explicó que los alumnos clasificaron, pero que la facultad no tiene presupuesto para el viaje por lo que tuvieron que salir en busca del dinero.

"Como siempre, lo más importante es estar ahí. El poder juntarse con otros chiquilines de su misma edad que están trabajando con lo mismo, que puedan contactarse, que puedan ver personas que resolvieron el problema de la misma manera", expresó.