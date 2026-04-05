UTE advierte por incremento de estafas digitales a través de redes sociales y correo electrónico

Durante los últimos días se difundió en plataformas digitales una publicidad engañosa que promociona supuestas inversiones en UTE .

No obstante, se trata de información falsa y forma parte de una maniobra de estafa en línea divulgada a través de diversas plataformas como Facebook, Instagram, Youtube, así como en cadenas de correos.

La empresa emitió un comunicado en el que informa sobre un incremento de estafas digitales que utilizan herramientas de inteligencia artificial para generar y difundir, principalmente a través de redes sociales y plataformas de mensajería, imágenes, audios y videos falsificados de figuras públicas, entre ellas autoridades nacionales, deportistas y comunicadores.

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"Estas maniobras buscan engañar a los usuarios, obtener datos personales y financieros, o inducir a la realización de transacciones fraudulentas, muchas veces simulando comunicaciones oficiales de organismos públicos o empresas", señalaron.

La empresa destacó que nunca solicita datos personales o financieros a través de correos electrónicos, videollamadas, mensajes de Whatsapp, redes sociales, aplicaciones o sitios web no oficiales.