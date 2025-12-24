RECIBÍ EL NEWSLETTER
RECOMENDACIONES

Uso excesivo de drogas: Junta Nacional llama a prevenir el consumo y tener especial cuidado en menores

El organismo emitió una serie de recomendaciones para este verano, como por ejemplo no quedar tendido al sol ni ingresar al agua en caso de haber consumido sustancias.

consumo-drogas-alcohol-noche

La Junta Nacional de Drogas forma parte de una campaña en la que alerta por el consumo excesivo de drogas y sus consecuencias.

Verónica González dijo a Subrayado que hay muchos episodios de intoxicación aguda, es decir, mucho consumo en pocas horas.

"Eso sucede durante todo el año, pero también tiende a suceder más en el período de verano. Nosotros lo que queremos es justamente desestimular eso, aumentar la percepción del riesgo de todas las sustancias y después poder conversar con toda la población", señaló.

policia realizo allanamientos en la teja: incauto armas, municiones y drogas
Seguí leyendo

Policía realizó allanamientos en La Teja: incautó armas, municiones y drogas

Y agregó: "Es muy importante que las personas que deciden usar alguna sustancia no se queden tendidas al sol después que salen de un boliche, que las personas no conduzcan ningún vehículo si decidieron usar alguna droga".

González comentó que las personas que consumieron algún tipo de drogas no deben ingresar a ningún curso de agua.

En cuanto al consumo de drogas en menores, la Junta Nacional de Drogas recuerda que está prohibido. "Lo que nosotros podemos hacer ahí es trabajar el concepto de involucramiento familiar (...) a mayor involucramiento familiar menor consumo y menor consumo problemático".

Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
INUMET

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
Sociedad

Actualizan advertencia por tormentas puntualmente fuertes para varios departamentos
INUMET

Meteorología prevé un "río atmosférico" en Uruguay, con lluvias y tormentas aisladas
RIGE HASTA 16:30

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
pronóstico de nubel cisneros

Nubel Cisneros pronosticó un 24 de diciembre de mucho calor: la máxima prevista para el sur es de 36 °C

Te puede interesar

OSE aumenta 8,5% su tarifa a partir del próximo 1° de enero
POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN

OSE aumenta 8,5% su tarifa a partir del próximo 1° de enero
Cuatro personas asesinadas en 24 horas en Montevideo; el Departamento de Homicidios investiga los hechos
Policiales

Cuatro personas asesinadas en 24 horas en Montevideo; el Departamento de Homicidios investiga los hechos
Homicidio en Cerro Norte: le dispararon a un hombre en la vía pública, lo trasladaron al hospital pero no sobrevivió video
MONTEVIDEO

Homicidio en Cerro Norte: le dispararon a un hombre en la vía pública, lo trasladaron al hospital pero no sobrevivió

Dejá tu comentario