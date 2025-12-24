Uso excesivo de drogas: Junta Nacional llama a prevenir el consumo y tener especial cuidado en menores

La Junta Nacional de Drogas forma parte de una campaña en la que alerta por el consumo excesivo de drogas y sus consecuencias.

Verónica González dijo a Subrayado que hay muchos episodios de intoxicación aguda, es decir, mucho consumo en pocas horas.

"Eso sucede durante todo el año, pero también tiende a suceder más en el período de verano. Nosotros lo que queremos es justamente desestimular eso, aumentar la percepción del riesgo de todas las sustancias y después poder conversar con toda la población", señaló.

Y agregó: "Es muy importante que las personas que deciden usar alguna sustancia no se queden tendidas al sol después que salen de un boliche, que las personas no conduzcan ningún vehículo si decidieron usar alguna droga".

González comentó que las personas que consumieron algún tipo de drogas no deben ingresar a ningún curso de agua.

En cuanto al consumo de drogas en menores, la Junta Nacional de Drogas recuerda que está prohibido. "Lo que nosotros podemos hacer ahí es trabajar el concepto de involucramiento familiar (...) a mayor involucramiento familiar menor consumo y menor consumo problemático".