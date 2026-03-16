Uruguayos que volvieron de la zona de guerra en Medio Oriente se reunieron con el presidente Yamandú Orsi y agradecieron las gestiones.
Uruguayos que volvieron de la zona de guerra en Medio Oriente se reunieron con Orsi y hablaron sobre los días previos
"El día que regresábamos estuvo complicado, porque atacaron el aeropuerto y bastante incertidumbre", señaló una mujer.
También están por regresar al país una uruguaya y su bebé, que estaban en Arabia Saudita.
"Agradecer a Uruguay, que realmente se preocupó por los uruguayos que no estaban acá, en un contexto de guerra", relató una mujer, cuyos esposo, hijo y nieto quedaron varados en Medio Oriente, pero ya pudieron regresar.
Cerca de 60 uruguayos volvieron al país de la zona de guerra en Medio Oriente, informó el canciller
"Nosotros estábamos en Dubai, viajé con mi esposo y mis suegros, era un viaje de paseo, de celebración, para encontrarnos con familia que vive en Australia. No se pudo dar", relató otra mujer. "Estuvimos muy contenidos, muy acompañados, y la situación, cada uno ha vivido una historia diferente. En nuestro caso los días estuvieron bien, aunque por momentos tuvimos alarmas y demás. El día que regresábamos estuvo complicado, porque atacaron el aeropuerto y bastante incertidumbre. Realmente que desde acá, en ese momento se comunicaron con nosotros y a pesar de que ya estábamos en el lugar, nos brindaron mucho apoyo", añadió.
Otra mujer relató que debía tomarse un vuelo de Doha a Madrid cuando "comienzan todas las alarmas a sonar y el vuelo tiene que volver".
"Estoy acá más que nada para agradecer. Agradecer al gobierno de Catar, porque fue increíble la eficiencia, cómo organizó lo sucedido, y ese mismo día me dieron la Visa para poder estar ahí, nos llevaron a hotel, nos pagaron absolutamente todo, el gobierno de Catar. La aerolínea también. Después un agradecimiento a la Embajada uruguaya en Catar, al Consulado. Hicieron un grupo de whatsapp y constantemente nos estaban dando información", relató.
Una joven contó cómo "en una hora" la Cancillería pudo ayudarla a ingresar a un vuelo que estaba pautado solo para españoles.
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