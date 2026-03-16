Uruguayos que volvieron de la zona de guerra en Medio Oriente se reunieron con Orsi y hablaron sobre los días previos

Uruguayos que volvieron de la zona de guerra en Medio Oriente se reunieron con el presidente Yamandú Orsi y agradecieron las gestiones.

También están por regresar al país una uruguaya y su bebé, que estaban en Arabia Saudita.

"Agradecer a Uruguay, que realmente se preocupó por los uruguayos que no estaban acá, en un contexto de guerra", relató una mujer, cuyos esposo, hijo y nieto quedaron varados en Medio Oriente, pero ya pudieron regresar.

"Nosotros estábamos en Dubai, viajé con mi esposo y mis suegros, era un viaje de paseo, de celebración, para encontrarnos con familia que vive en Australia. No se pudo dar", relató otra mujer. "Estuvimos muy contenidos, muy acompañados, y la situación, cada uno ha vivido una historia diferente. En nuestro caso los días estuvieron bien, aunque por momentos tuvimos alarmas y demás. El día que regresábamos estuvo complicado, porque atacaron el aeropuerto y bastante incertidumbre. Realmente que desde acá, en ese momento se comunicaron con nosotros y a pesar de que ya estábamos en el lugar, nos brindaron mucho apoyo", añadió.

Otra mujer relató que debía tomarse un vuelo de Doha a Madrid cuando "comienzan todas las alarmas a sonar y el vuelo tiene que volver".

"Estoy acá más que nada para agradecer. Agradecer al gobierno de Catar, porque fue increíble la eficiencia, cómo organizó lo sucedido, y ese mismo día me dieron la Visa para poder estar ahí, nos llevaron a hotel, nos pagaron absolutamente todo, el gobierno de Catar. La aerolínea también. Después un agradecimiento a la Embajada uruguaya en Catar, al Consulado. Hicieron un grupo de whatsapp y constantemente nos estaban dando información", relató.

Una joven contó cómo "en una hora" la Cancillería pudo ayudarla a ingresar a un vuelo que estaba pautado solo para españoles.