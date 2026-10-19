Uruguayo obtuvo Estrella Michelin por su restaurante en Utah: "Significa estar en lo más alto de la gastronomía mundial"

Un joven uruguayo nacido en Montevideo, pero que pasó su niñez en un pueblito de Durazno, obtuvo la Estrella Michelin por su restaurante ubicado en Utah, Estados Unidos.

Monte recibió el máximo reconocimiento culinario del mundo por su cocina excepcional. Su propietario, Martín Babio, soñó con este reconocimiento desde pequeño, cuando vivía en Parada Sur, una localidad de 45 habitantes ubicada cerca de Paso de los Toros.

"Una estrella Michelin significa estar en lo más alto de la gastronomía mundial. Para nosotros es un orgullo, una gran satisfacción; es un sueño también", comentó.

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Monte es un restaurante de comida contemporánea que fusiona varios conceptos, ideas de comidas españolas, francesas, italianas, peruanas, japonesas.

"Fusionamos todo eso en un solo concepto, pero si hacemos hincapié en el producto de la montaña, de lo que hay alrededor de Utah. Mi menú se basa, por ejemplo en tres principales bases que son: quién soy, de dónde vengo y qué tengo a mi alrededor. También un concepto que es propio mío que es el cero de desperdicio", explicó.

Martín dijo que aprendió la cocina de vivir en el medio del campo con sus abuelos y sus tíos.

"Mi abuela era una persona que sabía hacer de todo con todo. Me enseñó a no tirar nada. Supongo que estarían felices y orgullosos. Esto se los debo a ellos también y se los dedico a ellos porque todo lo que aprendí, todo lo que soy es gracias a ellos", relató.

Luego de obtener la Estrella Michelin, las reservas subieron y tienen hasta mayo del próximo año, con más de 800 personas en lista de espera.

"Se nos cruzó en algún momento por la cabeza cerrar. El 8 de agosto nos llegó la invitación de Michelin y nos cambió un poco la vida, pero el 26 cuando nos premiaron fue un cambio de 180°. Tuvimos 400 reservaciones en 10 minutos, más de 1.000 en 24 horas, tuvimos que abrir las reservaciones hasta mayo del año que viene y hay ahora más de 800 personas en lista de espera, fue una locura total", contó.

Y agregó: "Es un conjunto de emociones todas juntas, la verdad es increíble".