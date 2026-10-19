Imputaron a "El Piolín" por el crimen de uno de los hijos de Carina Suárez y hermano de víctimas del quíntuple homicidio en El Monarca

Andrés Díaz Díaz, alias "El Piolín", un conocido delincuente del barrio Ituzaingó con cinco antecedentes penales, fue imputado este lunes por un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego e irá a prisión preventiva hasta el 15 de abril de 2027.

La imputación es por el crimen de Facundo José "Pepe" Suárez, de 20 años, uno de los hijos de Carina Suárez, que está al frente del clan narco Los Suárez de Villa Española y hermano de los hombres asesinados en el quíntuple homicidio cometido el 10 de julio en el barrio El Monarca.

Para los investigadores, "El Piolín" había sido el autor del homicidio de Pepe Suárez, ocurrido en la noche del 30 de mayo en Enrique Aguiar y Osvaldo Martínez, en Ituzaingó. Ese día, el joven recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte.

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Este domingo, un hombre denunció a "El Piolín" ante la seccional 16ª de Montevideo por intentar usurpar su casa. Fue a las 17:50, cuando el agresor llegó armado con una pistola, le pegó en la espalda con un hierro y le exigió que abandonara el lugar, según el relato de la víctima.

El denunciante explicó que la casa era de su madre, ya fallecida, y que desde hacía un año recibía amenazas de "El Piolín" para que se fuera. Según supo Subrayado, llegó a transferirle 17.000 pesos en varias oportunidades para poder quedarse en su propia casa. Hasta ahora, no lo había denunciado por miedo a represalias.

"El Piolín" es conocido en el barrio Ituzaingó, especialmente en la zona de Besares y Osvaldo Cruz, donde vivía. Estuvo involucrado en balaceras contra viviendas y, en febrero, resultó gravemente herido tras recibir cinco disparos en Enrique Aguiar y Patricios. El año pasado, también atacó a tiros a una familia y baleó a varios de sus integrantes, entre ellos un niño de cinco años.

El delincuente de 30 años tiene cinco antecedentes penales por rapiña, violencia privada y tráfico interno de armas de fuego. Las de violencia privada son tres, vinculadas a aquella balacera contra la familia y el niño.

Este domingo, tras la denuncia del hombre de que el delincuente lo rapiñó y quería quedarse con su casa, fue detenido y es investigado por rapiña. Al momento de la detención, los policías observaron que el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos también lo requería por el homicidio de Facundo José Suárez, alias "Pepe" Suárez, hecho por el que fue imputado este lunes, a pedido de la fiscal de Homicidios de 1º turno, Sabrina Flores, e irá a prisión preventiva por el plazo de 180 días.

Por el homicidio de Pepe Suárez, está requerido Cristian Damián Puglia Galli, de 19 años y sin antecedentes penales.