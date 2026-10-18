Imputaron al efectivo de Caminera que baleó a su hija y lesionó a su hijo: "Intentaron defender a su mamá", dijo la fiscal

Imputaron al policía de Caminera que baleó a su hija de 21 años y lesionó a su hijo de 15 en Santa Lucía.

La formalización es por la presunta participación en un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa, así como por violencia doméstica especialmente agravada, lesiones personales y delitos anteriores que estaban en investigación y databan de 2024, que tienen que ver con violencia privada y delitos de daño.

La fiscal del caso, Irena Penza, aclaró que la investigación está en una instancia "muy inicial" y que hasta el momento no pudo declarar la hija, quien permanece internada por las lesiones sufridas. Tampoco su expareja y madre de los jóvenes.

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"Lo primario que tenemos es que en un contexto de violencia intrafamiliar, donde el indagado lo que quería era volver a retomar el vínculo de pareja con su expareja, y al negarse esta, la negativa fue tomada mal por el indagado, y de esa manera se suscita una discusión intrafamiliar que termina con el resultado tan fatídico en un forcejeo donde los hijos intentaron defender a su mamá, y por esa razón termina teniendo disparos con arma de fuego la hija del indagado", dijo la fiscal.

Además, aclaró que las denuncias previas no eran por violencia doméstica, pero que "dan cuenta de un contexto de violencia". La fiscal se refiere a hechos que fueron denunciados en el barrio donde vivían.

Las medidas cautelares, mientras avanza la investigación, son por 150 días: deberá cumplir prisión preventiva y tiene prohibición de comunicación con las víctimas.

El hombre, de 50 años, utilizó el arma de reglamento en este hecho y la Fiscalía aún no tuvo confirmación de si estaba en actividad o certificado.

EL CASO

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, en Santa Lucía. El hombre baleó a su hija de 21 años y golpeó a su hijo de 15.

En la madrugada del viernes, la Policía de Canelones fue alertada a través de una llamada al 911 sobre disparos de arma de fuego. Cuando el personal de la seccional 2ª y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) llegó a la vivienda ubicada en Continuación Pecoche y Complejo Esperanza encontró a los dos hijos del hombre lesionados: la joven presentaba herida de bala, mientras que el adolescente una lesión en el cuero cabelludo.