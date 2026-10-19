"El tema trata de personas es parte de la investigación", afirma jefe de Policía tras hallazgo de adolescente sanducera en Argentina

El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, informó que la trata de personas “es parte de las líneas de investigación” en el caso de la adolescente de 15 años, oriunda de Paysandú, que fue hallada en Argentina junto a un hombre de 37 años que permanece detenido.

Las autoridades policiales indicaron que el indagado tiene doble nacionalidad y vínculo con la familia de la adolescente. Procuran extraditarlo a Uruguay.

La víctima se encuentra “en perfectas condiciones” en Argentina, a la espera de ser trasladada al país, agregó en conferencia este lunes el director de la Policía, José Azambuya.

#REITERAMOS | Tras hallazgo de adolescente sanducera en Argentina, jefe de Policía de Paysandú afirma que "el tema trata de personas es parte de la investigación". Buscan extraditar al detenido, quien ya tenía vínculo con la familia de la menor. Informa @eugescogna |… pic.twitter.com/3k8licTDeV

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La menor estaba junto al hombre en una casa en Campana, cerca de Buenos Aires. Durante un allanamiento, policías argentinos arrestaron al sospechoso, quien conoce a la familia de la adolescente y tiene familiares en Paysandú. Por ese motivo, registra varios ingresos a Uruguay desde que vive en Argentina, hace cuatro años.

Consultadas las autoridades sobre la falta de registros de salida del país de la adolescente, se limitaron a indicar que hay una investigación en curso y que no harían declaraciones al respecto.

“Hay situaciones que se están investigando, no podemos dar información al respecto. Una vez que finalice la investigación, si hay elementos a rever, se reverán”, expresó Azambuya.

El director de Policía Nacional José Azambuya encabeza una conferencia de prensa para informar sobre el caso de la adolescente desaparecida en Paysandú y hallada con vida en Argentina tras activar la Alerta Amber.

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Desaparición, Alerta Amber y los movimientos del argentino

Con base en fuentes de la investigación, Subrayado informó este domingo que el detenido había estado el 8 de octubre en la casa de la menor, cuya desaparición motivó la activación de las alertas Amber en Uruguay y Sofía en Argentina.

Ese día, fue a la vivienda invitado por la hermana de la adolescente, quien explicó a los investigadores que conoció al argentino hace un año a través de una página web de escorts. Mantuvieron un vínculo hasta que el hombre le propuso tener una relación formal, pero la mujer se negó. Él se fue a Buenos Aires, aunque ambos siguieron en contacto.

La madre de la adolescente dijo que su hija mayor lo invitó a dormir el 8 de octubre, mientras que esta declaró que quien lo invitó fue su padre. Al día siguiente, los padres encontraron al hombre junto a la menor de edad, por lo que le pidieron que se retirara. La hermana mayor recibió un mensaje de él el martes siguiente, 13 de octubre, en el que le dijo que estaba en la capital argentina.

La familia dijo tanto ante los investigadores como ante los medios de comunicación que la adolescente no tenía amigos, no iba al liceo desde hace dos meses ni salía de su casa y no tenía redes sociales. También señaló que sospechaba que el argentino era la única persona con la que podría estar.

Los investigadores identificaron rápidamente el vehículo del hombre, con matrícula argentina, y ubicaron a una familiar que explicó que hacía varios años que no lo veía y que solo se comunicaban por correo electrónico.

Los movimientos migratorios mostraban que el hombre ingresó a Uruguay a las 7:12 del viernes 16 de octubre, día de la desaparición de la adolescente, y salió ese mismo día a las 08:15. La menor, en tanto, no registra ingresos ni egresos del país, pese a que fue encontrada en Argentina.