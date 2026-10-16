La Escuela 149 de Las Piedras despidió a un viejo ombú que deben cortar: "Para mí es identidad", dijo un niño

Este sábado será cortado un ombú que está en el patio de la Escuela 149 de Las Piedras. Será quitado porque las raíces están causando daños en el edificio, un centro educativo que tiene 85 años.

El establecimiento educativo está emplazado en una zona de ombúes y este es el último que queda en el predio.

Niños, docentes y exalumnos de la escuela participaron de una despedida. También participó la orquesta juvenil de Las Piedras porque, a contra turno, hace años que realizan sus ensayos en torno al árbol.

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"El ombú, lamentablemente, estaba rompiendo nuestra escuela. Estábamos buscando distintas formas de tratar de mejorarlo, pero lamentablemente llegamos a este punto de tener que sacarlo", contó Fernanda Silva, maestra de la institución.

Durante este año, trabajaron junto a los escolares para crear una despedida colectiva, con cartas de los niños, dibujos y hasta una cápsula del tiempo.

"Retomamos un poco lo que trabajamos, porque en realidad el ombú es ícono de la escuela", subrayó Silva.

Alba Moreira, una exalumna de la escuela, que cursó su primaria allí desde 1961 y que vio a sus hijos y nietos también pasar por allí, contó que el ombú estaba ya en aquel entonces: "Más amplio, y al lado había un monumento".

"Ahí fue la primera foto de primer año, con todos mis compañeros, y la maestra Matilde. Ahí pasaron miles de niños, que hoy son hombres, abuelas o bisabuelas como yo, gente que tuvo mucho futuro, gente que no", expresó, visiblemente emocionada.

Diego es el director de la orquesta juvenil que ensaya en esa escuela. "Cuando crucé ese portón, lo primero que me llamó la atención fue el ombú. Y para nosotros es el lugar al que llegan los niños y se trepan, sociabilizan, la pasan lindo".

"Para mí el ombú es más que un árbol. Para mí es la identidad de la escuela, una parte de su historia, está desde que llegamos acá. Siempre nos acompañó. Nos dio la sombra y así", expresó Santiago, uno de los niños. Para él, la despedida fue "algo triste", pero entiende la necesidad. Además, recordó que allí se sentó para tranquilizarse la primera vez que estuvo en esa escuela: "Estaba llorando, porque venía de otra escuela y no me quería cambiar".

Luciana, otra de las alumnas, afirmó: "Marcó mi infancia desde que llegué a esta escuela. Algo que me da tristeza, es que el año que viene, cuando venga primer año, no puedan ver lo hermoso que es". Alrededor de ese árbol los niños charlan, se esconden, juegan. "Nos encanta, a veces lo abrazamos también".

"Lo quiero mucho", afirmó Adbial. "Siempre estuvo en esta escuela".