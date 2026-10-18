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ALERTA AMBER DESACTIVADA

Fue localizada en Argentina "con vida y en buenas condiciones" la adolescente que estaba desaparecida en Paysandú

El Ministerio del Interior informó que la menor, por la que se había activado una Alerta Amber, fue localizada.

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Paysandú.

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Paysandú.

Fue localizada "con vida y en buenas condiciones" Camila Ayelén Rodríguez Carballo, la adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde el viernes y por la que se había activado una Alerta Amber este sábado, y una Alerta Sofía -en Argentina- este domingo.

"La adolescente fue hallada en la República Argentina en el marco de la cooperación que desde un primer momento realizaron las policías de ambos países", señala el comunicado del Ministerio del Interior.

La adolescente continuaba siendo buscada este domingo, cuando se emitió en Argentina una Alerta Sofía, similar a la "Amber" de Uruguay, con los datos y el pedido de colaboración para dar con su paradero.

argentina emitio alerta sofia en su territorio, para colaborar con uruguay en la busqueda de camila ayelen rodriguez carballo
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