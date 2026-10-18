Fue localizada "con vida y en buenas condiciones" Camila Ayelén Rodríguez Carballo, la adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde el viernes y por la que se había activado una Alerta Amber este sábado, y una Alerta Sofía -en Argentina- este domingo.
Fue localizada en Argentina "con vida y en buenas condiciones" la adolescente que estaba desaparecida en Paysandú
El Ministerio del Interior informó que la menor, por la que se había activado una Alerta Amber, fue localizada.
"La adolescente fue hallada en la República Argentina en el marco de la cooperación que desde un primer momento realizaron las policías de ambos países", señala el comunicado del Ministerio del Interior.
La adolescente continuaba siendo buscada este domingo, cuando se emitió en Argentina una Alerta Sofía, similar a la "Amber" de Uruguay, con los datos y el pedido de colaboración para dar con su paradero.
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Por este caso hay un hombre detenido en Argentina. Es de ese país y tiene 37 años.
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