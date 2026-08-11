Uruguaya en Colombia tras el terremoto: "Es de los más fuertes que hubo en 40 años; fue todo bastante perturbador"

Serena Scotti, es uruguaya, y se encuentra actualmente en Manizales, Colombia, por un intercambio de estudio. En diálogo con Subrayado dijo que el terremoto ocurrido días pasados fue el más fuerte que hubo en 40 años.

"Fue ayer de mañana, en realidad, los gurises ya estaban entrando a las escuelas y después mucha gente dormida, porque eso fue como a las 07.30, entonces estaba como tranquila la ciudad. Yo justo me iba a ir a un encuentro de dirección de cine, entonces estaba ahí como en un lugar esperando que me pasen a buscar y empiezo a sentir el temblor y pienso que era yo que estaba mareada por la altura", dijo.

Y agregó: "Cuando empiezo a ver había como vidrios, todo, claramente no era yo, empecé a salir corriendo buscando un lugar seguro, por suerte la saqué baratísima porque justo estaba en un lugar abierto en la calle. Me fui corriendo para un lugar que viera que no se me podía caer nada grande encima".

Seguí leyendo Este miércoles llegan las lluvias en todo el país hasta el domingo, dijo Nubel Cisneros y reiteró "eventos severos" por el Niño Godzilla

Serena contó que los locales comerciales comenzaron a cerrar y exhortaban a quedarse afuera por si había una réplica. En ese momento estaba cerca de una escuela y vio niños llorando y en pánico, "fue todo bastante perturbador", destacó.

Y añadió: "Por lo que dicen acá es de los más fuertes que hubo en 40 años. De hecho cuando busqué información para venirme de intercambio acá no había nada de terremotos".

Serena dijo que la gente está bastante conmocionada y que encontró a muchos rezando en la calle.

"Ahora a levantar escombros. También se va a habilitar otro tipo de voluntariado de ayuda psicosocial, hay mucha gente que está precisando como un apoyo más emocional", contó.