Uruguay y Argentina firmaron acuerdo "de cielos abiertos" para dinamizar el transporte aéreo de carga y pasajeros

La Cancillería firmó un acuerdo de servicios aéreos con Argentina para modernizar el marco bilateral que regula el transporte aéreo entre ambos países, con el objetivo de eliminar trabas burocráticas.

El canciller uruguayo Mario Lubetkin definió el acuerdo como "de cielos abiertos" que buscará eliminar la burocracia y ayudará a dinamizar el transporte y el turismo. Destacó el avance en acuerdos concretos para construir una nueva realidad.

El acuerdo establece "un régimen ampliamente liberalizado para la prestación de servicios aéreos, tanto de pasajeros como de carga, con amplios derechos de tráfico y un esquema flexible de rutas".

Seguí leyendo Lubetkin destacó actitud de "buscar los caminos para eliminar las dificultades y seguir avanzando" en planta de HIF

Además, "permite que las líneas aéreas determinen libremente la frecuencia y capacidad de sus servicios sobre la base de consideraciones comerciales y facilita la celebración de acuerdos de cooperación entre compañías aéreas, incluidos los servicios de código compartido".

Lubetkin indicó que "este avance beneficia a los ciudadanos de los dos países". El acuerdo permitirá ampliar la oferta de vuelos y destinos, promoverá una mayor competencia entre las aerolíneas y fortalecerá la conectividad entre ambos países.

Por su parte, el canciller argentino Pablo Quirno "es un paso más en la búsqueda de mayor integración y relacionamiento entre países hermanos", y celebró la apertura al diálogo constructivo entre los gobiernos de Yamandú Orsi y Javier Milei para avanzar.