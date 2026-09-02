Uruguay tuvo "rédito neto superior a USD 27 millones" por acuerdo de Mercosur y UE desde mayo a agosto, dijo Lubetkin

En esta “reunión informal” abordaron cuatro puntos y se establecieron acuerdos. Uno de los principales temas fueron las cuotas de cada país para el acuerdo con la Unión Europea. También el fondo de solidaridad del Mercosur, como segundo punto y, como tercero, el repensar el bloque. El cuarto, para preparar reuniones para la cumbre de presidentes.

Sobre las cuotas, Lubetkin señaló que “hay puntos de vista más cercanos y más lejanos” y que aún no hay acuerdo. “Los cancilleres dieron indicación a sus técnicos, de que siguieran trabajando a partir de una serie de criterios y reflexiones que se plantearon francamente. Nos planteamos, que nuevamente los cancilleres, en forma presencial, nos volvamos a reunir en 45, máximo 60 días en Uruguay para tener un conjunto de acuerdos y reflexiones a ser sancionados”.

"Para Uruguay, desde el 1º de mayo cuando inició el proceso, el ingreso que hemos tenido a partir de la utilización de las preferencias otorgadas por la Unión Europea -a los aranceles me refiero- fueron superiores a 12 millones de dólares. Pero también hay otra categoría, que son los resultados económicos a partir del uso de la cuota en esta fase inicial de que el que llegaba primero se llevaba las ofertas, en los cuales hay que sumarle 15 millones de dólares. Podemos decir que entre el 1º de mayo y fines de agosto, a Uruguay estos acuerdos le dieron un rédito neto superior a 27 millones de dólares", remarcó Lubetkin.

Respecto al punto de "la adecuación de un Mercosur nacido en 1991", señaló que parte de esto "es el conjunto de negociaciones bilaterales que el Mercosur está realizando con Estados Unidos, con Canadá, con Vietnam y esperemos desarrollar rápidamente con India, Japón, Indonesia".

La cumbre de presidentes que se realizará en Uruguay comenzará en Punta del Este, el 2 de diciembre, con el primer foro empresarial del Mercosur y la Unión Europea. El 3 de diciembre se prevé que se realice "la primera reunión histórica del Consejo de Comercio de Lita", y luego la de cancilleres y ministros de Economía, y el 4 de diciembre, la cumbre del Mercosur y los países asociados.