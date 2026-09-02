Estudiantes de Medicina se movilizaron en reclamo de justicia tras intento de femicidio a alumna: "Quiero recibirme, no morirme"

Alumnos y exestudiantes de la Facultad de Medicina se movilizaron en la tarde de este miércoles desde el centro de estudios hasta el Palacio Legislativo en reclamo de justicia y respuestas tras el intento de femicidio ocurrido en la pasada jornada en el edificio anexo de la facultad.

La Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) convocó a la marcha y dio a conocer una proclama al llegar al Palacio Legislativo.

"Desde la Asociación de Estudiantes de Medicina queremos expresar nuestra profunda preocupación por el intento de femicidio ocurrido en el día de ayer en uno de los edificios pertenecientes a nuestra facultad. Repudiamos profundamente este hecho que constituye una de las expresiones más extremas de violencia que atraviesa nuestra sociedad y también nuestras instituciones. Nuestra solidaridad está con la estudiante afectada, su familia, sus seres queridos y todas las personas que atravesaron y continúan atravesando las consecuencias de esta situación”, comienza diciendo la proclama.

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Y agrega: "Como comunidad universitaria nos encontramos profundamente conmocionadas. Entendemos que este hecho no puede ser abordado como un episodio aislado y reducido exclusivamente a responsabilidades individuales. La violencia basada en género es una problemática estructural, sostenida por desigualdades y relaciones de poder que atraviesan nuestra sociedad y nuestras instituciones. No queremos volver a nuestros espacios de estudio como si nada hubiera ocurrido. Este momento nos convoca a organizarnos, a reflexionar y a actuar colectivamente".

La AEM señaló en la proclama que ante la violencia, la respuesta debe ser colectiva, organizada y movilizada y se preguntó: "Dónde están las instituciones, dónde estaban cuando denunciaron, dónde estaban las personas cuando quisieron hablar y no los escucharon, hoy en día somos nosotras las que estamos llorando una amiga, hoy el dolor es propio...".

Uno de los puntos refiere al repudio absoluto al hecho, la condena enérgica al intento de femicidio y la profunda solidaridad con la estudiante afectada, sus familiares y seres queridos.

El segundo punto destaca la falla institucional. El gremio destacó que la institución no brindó un ambiente seguro y que los mecanismos de protección fallaron en evitar la agresión.

El tercero apunta a la respuesta colectiva. La proclama enfatizó que no se debe volver a los espacios de estudio "como si no hubiese pasado nada" y llamó a no ser indiferentes ante la violencia estructural.

Además, reclamaron que la Universidad de la República implemente y articule herramientas operativas reales para prevenir, acompañar y actuar de manera asertiva ante situaciones de violencia basada en género, en lugar de actuar solo después de ocurrido el daño.

Los manifestantes caminaron con pancartas que rezaban: "No fue un hecho aislado", "No somos un número de matrícula, somos mujeres", "Cuántas + tienen que ser para que se haga justicia", "Quiero recibirme, no morirme", entre otros mensajes.

Durante la movilización los estudiantes cantaban: "Tocan a una, tocan a todas".

El caso

Una joven de 19 años fue apuñalada en el anexo de la Facultad de Medicina en la tarde de este martes.

El autor del ataque es compañero de clase de la joven, de la misma edad, según indica la información primaria. El ataque generó gran conmoción entre los alumnos que instantes después fueron desalojados de la casa de estudios.

La joven, que se encuentra fuera de peligro, fue trasladada en ambulancia desde la Facultad a un centro asistencial. Mientras que su agresor, que estaba junto a la víctima cuando llegaron los efectivos, fue sacado de la facultad por la Policía y conducido en un patrullero.

El diagnostico primario de la joven es que tiene diversas heridas cortantes, fractura de un brazo y lesiones profundas en un ojo.

La víctima está estable, indicó el director de Violencia Doméstica y Género de la Policía Nacional. El agresor no mostró resistencia a la detención.

El decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, dijo este martes que la joven agredida está fuera de peligro y está siendo asistida por los equipos médicos.

"Está en una mezcla de conmoción por el shock emocional por haber sido víctima de una agresión tan violenta y se están tratando las heridas producto de la agresión", destacó.