Orsi inicia el viernes ronda de contactos con líderes políticos con reuniones con Ojeda, Manini y Mieres

El presidente Yamandú Orsi se reunirá el viernes por separado con el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y los líderes del Partido Independiente, Pablo Mieres, y de Cabildo Abierto.

De esta manera, el mandatario dará inicio a la ronda de contactos con los líderes de los partidos políticos, previo a su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Hasta el momento, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, no ha sido convocado en esta primera ronda, lo que lo implica que pueda ocurrir en las próximas horas, dijeron a Subrayado fuentes políticas.

Delgado había solicitado a Presidencia de la República la postergación del encuentro inicial por el malestar que generaron en la interna nacionalista las declaraciones de legisladores oficialistas contra la administración de Lacalle Pou por el caso Cardama,

En tanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se reunirá con Orsi la semana que viene, porque se encuentra de viaje y no podrá asistir a la primera ronda de reuniones partidarias convocadas para el viernes.

La idea de Orsi es "intercambiar puntos de vista" antes de ir a la Asamblea General de la ONU, "porque estamos en una coyuntura internacional compleja, donde hay que tener mucho cuidado, y es bueno tener diálogo fundamentalmente con los jerarcas o los jefes de los partidos", según lo manifestó el mandatario al ser consultado sobre el tema en el acto por la Declaratoria de la Independencia el 25 de agosto en Florida.