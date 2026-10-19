Fábricas Nacionales de Cerveza y sindicato alcanzaron preacuerdo con reubicaciones y reducción de jornada

Hay preacuerdo entre la Fábricas Nacionales de Cerveza y el sindicato, por reubicaciones y reducción de la jornada laboral, tras cierre de planta en Minas.

El presidente del sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino, indicó que 28 trabajadores de la planta de Minas se trasladarán para trabajar en Montevideo. "El resto está con un retiro incentivado económico, jubilación y prejubilación", explicó sobre ese punto.

El convenio también abarca la reducción de la semana laboral. "Un punto importante para el sindicato, que hace tiempo venimos intentando negociar. En determinado momento del año, a 40 horas semanales, sin pérdida salarial", detalló.

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"Va a haber una inversión de 14 millones de dólares. Lo que pide el sindicato es darle producción a esa línea. Entonces, además de querer el 100% de la producción nacional, por un tema de costo hoy en día al cerrar Minas, se podría también empezar a sustituir algunas marcas", indicó sobre la posibilidad de importaciones.

Además, sostuvo que la falta de algunos productos en el mercado no es por la conflictividad, sino por "importación y elaboración".

Luego de la firma del preacuerdo, habrá asamblea nacional del sindicato para ratificar eso y entonces se llegará al acuerdo.