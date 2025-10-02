RECIBÍ EL NEWSLETTER

Uruguay tendrá representación en el Mundial de Pickleball, un deporte que llegó hace cinco años a Uruguay

En el país, son unas 500 personas las que han aprendido este deporte hasta el momento, tanto en el interior como en Montevideo.

pickeball

En Uruguay, son cerca de 500 personas las que juegan Pickleball, un deporte que llegó al país hace cinco años, y 12 jugadores irán a la Copa Mundial de Pickleball 2025.Es un deporte que combina cuatro tipos de deportes: tenis, paddle, bádminton y pingpong.

Este torneo se llevará a cabo del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en la ciudad de Fort Lauderdale, estado de Florida, Estados Unidos.

En la edición 2024 de la Copa Mundial de Pickleball, participaron 33 delegaciones de diferentes países, con más de 500 deportistas participantes. Se espera que el torneo de este año reciba a un mayor número de atletas que representen a más de 50 delegaciones de países.

Además, como antesala al campeonato mundial en Montevideo se realizará un torneo local, del 3 al 5 de octubre, en Pickleball City, en Gonzalo Ramírez 1976.

