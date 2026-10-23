Un equipo de siete científicos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) comenzó una campaña de investigación de 16 días a bordo del buque Atlantic Jane.
Uruguay retomó la investigación en aguas jurisdiccionales después de 7 años a bordo de un buque nacional
El objetivo es conocer el estado de la merluza común, uno de los principales recursos del sector pesquero. Estará a cargo de siete científicos de la Dinara.
El trabajo permitirá estudiar la abundancia, la distribución y el estado biológico de la merluza común, con el objetivo de contar con información científica actualizada para la gestión de este recurso.
La investigación se realiza en coordinación con Argentina e incluye la participación de un técnico del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de ese país.
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Desde el gobierno, destacaron la importancia de retomar estos estudios en aguas nacionales. Los resultados estarán disponibles en aproximadamente tres meses y servirán como insumo para la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos pesqueros.
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