Uruguay recibe por primera vez la Copa América de Fútbol 7 para personas con parálisis cerebral

Uruguay será sede de la octava edición de la Copa América de Fútbol 7 para personas con parálisis cerebral. Por eso, la Fundación Oportunidad invita a participar del evento histórico que se desarrollará por primera vez en el país en el Complejo Solanas de Punta del Este del 8 al 19 de octubre de 2025.

El torneo reunirá a ocho selecciones de diferentes países. Serán más de 150 personas entre atletas, cuerpos técnicos y voluntarios.

Con entrada libre y gratuita será una oportunidad única para alentar a los deportistas uruguayos y disfrutar de un espectáculo deportivo cargado de emoción, entrega y superación, que convertirá a Maldonado en epicentro del deporte inclusivo en la región.

Seguí leyendo Informe de Embajada de Estados Unidos concluye que Uruguay "no cumplió normas mínimas" sobre trata de personas

La Celeste debutará el sábado 11 ante Venezuela. Luego, jugará el domingo 12 con Estados Unidos, el martes 14 ante Argentina. Todos los partidos serán a las 9:30 de la mañana. El jueves 16 serán las semifinales y el sábado 18 las finales.

La Copa América de Fútbol 7 PC es una competencia organizada por la Federación Internacional de Fútbol PC (IFCPF) y en Uruguay por la Fundación Oportunidad, con el objetivo de promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y la visibilidad de las personas con discapacidad a través del deporte.