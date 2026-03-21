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Uruguay recibe este sábado la presidencia protémpore de la Celac: Orsi participa de la ceremonia en Bogotá

El mandatario asume al frente del bloque regional en la cumbre que se desarrolla en Colombia.

Foto: Camilo dos Santos, Presidencia. Yamandú Orsi es acompañado por el canciller Mario Lubetkin.

Foto: Camilo dos Santos, Presidencia. Yamandú Orsi es acompañado por el canciller Mario Lubetkin.

Foto: Camilo dos Santos, Presidencia.

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El presidente Yamandú Orsi participa de la décima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se desarrolla en Bogotá, donde Uruguay asume este sábado la presidencia protémpore del bloque.

Durante su gestión, el mandatario prevé impulsar acuerdos entre los países en temas como narcotráfico y crimen organizado, pobreza y situación económica. Los discursos comienzan a la hora 14:30.

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Foto: Camilo dos Santos, Presidencia.

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En la agenda de este sábado, Orsi mantendrá una reunión bilateral a las 10:00 de Colombia (12:00 de Uruguay) con el presidente de Burundi y titular de la Unión Africana, Evaristo Ndayashimiye, y a las 10:30 (12:30 de Uruguay) se reunirá con el presidente de San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday.

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La Celac, que reúne a 33 países de América Latina y el Caribe, es el principal espacio de concertación política de la región, orientado a fortalecer la integración, la cooperación y el diálogo frente a los desafíos globales.

Este viernes, Orsi se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien publicó en X: “Me reuní con el presidente Orsi de la República del Uruguay, mañana le entregaré la presidencia de la CELAC en Bogotá”.

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Según informaron fuentes de Cancillería, en ese encuentro se abordó la experiencia de Colombia al frente del bloque. Se señalaron temas que no lograron avances, como salud, medicamentos y migración, mientras que se destacó el trabajo en seguridad alimentaria y energía. Además, se volvió a plantear el interés de acercar a Colombia al Mercosur.

Orsi llegó este viernes de tarde a Bogotá, donde fue recibido por la vicepresidenta Francia Márquez.

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