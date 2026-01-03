Uruguay rechaza la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

En un comunicado emitido este sábado el Gobierno de la República Oriental del Uruguay a través del Ministerio de relaciones exteriores expresó que "reafirma el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región" y que está siguiendo "con atención y seria preocupación" lo que está pasando en Venezuela.

Agrega que el país "rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas".

En el comunicado también se informa que la Cancillería uruguaya está en contacto con el Consulado del país en Caracas, para atender la situación de los uruguayos que viven en aquel país.

Para finalizar expresan que hacen un llamado a autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos "a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación".