DÍA INTERNACIONAL DEL HUEVO

Uruguay ocupa el cuarto lugar en América Latina con un consumo de 297 huevos por persona al año

Los productores avícolas celebraron el Día Internacional del Huevo con una actividad en la que participaron niños de centros CAIF. Juegos, enseñanza y regalos.

huevos-maple

Uruguay ocupa el cuarto lugar en América Latina con un consumo de 297 huevos por persona al año. Este 10 de octubre, se celebra el Día Internacional del Huevo y los productores avícolas organizaron actividades con juegos y regalos para niños de centros CAIF.

El presidente de la Asociación de Productores Avícolas (APAS), Joaquín Fernández, destacó la importancia de la producción nacional y el aporte fundamental de proteína para el consumo diario de la población uruguaya.

Fernández indicó que si bien los uruguayos no acostumbran a desayunar con huevos como en otros países de América, el consumo ha ido en aumento.

Cecilia Ramos, de la Asociación de Productores Avícolas, valoró la celebración con niños de centros CAIF por las enseñanzas de los beneficios del consumo de huevos con el aporte de nutricionista y recetas.

SEGUNDA ACTIVIDAD HUEVO
