Uruguay logró 54 medallas en los Juegos Odesur y superó su récord en la competencia Sudamericana

Medallas en atletismo, en los Juegos Odesur 2026. Emiliano Lasa, Santiago Catrofe, Valentín Soca y Déborah Rodríguez. Foto: Lucía Pérez, Comité Olímpico Uruguayo (COU) en web y redes sociales.

La delegación de Uruguay en los Juegos Odesur logró 54 medallas en Santa Fe, Argentina, y rompió así su propio récord, obtenido en competencias sudamericanas durante la década de 1980.

La última medalla la ganó Juan Manuel Luzardo este domingo en salto ecuestre, y fue de oro.

De esta forma los deportistas uruguayos ganaron 17 medallas de oro, 14 de plata y 23 de bronce. El mejor desempeño de Uruguay en la historia de los juegos sudamericanos.

El remo volvió a ser el deporte que más aportó, con 6 medallas de oro, 2 de plata y 5 de bronce. Le sigue el atletismo con 3 de oro y 3 de plata.

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