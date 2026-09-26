La delegación de Uruguay en los Juegos Odesur logró 54 medallas en Santa Fe, Argentina, y rompió así su propio récord, obtenido en competencias sudamericanas durante la década de 1980.
Uruguay logró 54 medallas en los Juegos Odesur y superó su récord en la competencia Sudamericana
Uruguay ganó 17 medallas de oro, 14 de plata y 23 de bronce. Desde la década del 80 no se superaba el récord. El remo es el deporte que más aportó, con 6 de oro.
La última medalla la ganó Juan Manuel Luzardo este domingo en salto ecuestre, y fue de oro.
De esta forma los deportistas uruguayos ganaron 17 medallas de oro, 14 de plata y 23 de bronce. El mejor desempeño de Uruguay en la historia de los juegos sudamericanos.
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El remo volvió a ser el deporte que más aportó, con 6 medallas de oro, 2 de plata y 5 de bronce. Le sigue el atletismo con 3 de oro y 3 de plata.
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