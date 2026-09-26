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MAL TIEMPO

Advertencia naranja y amarilla de Meteorológica por tormentas fuertes y algunas puntualmente severas

La advertencia naranja de Meteorología rige para el extremo norte del país, y la amarilla una zona un poco más amplia que la anterior, también en el norte. Anuncian tormentas fuertes y severas.

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Meteorología publicó una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas, y otra amarilla por tormentas puntualmente fuertes para el extremo norte del país, (ver mapa).

Advertencia naranja

“El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.

Advertencia amarilla

“El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, agrega Meteorología.

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