Meteorología publicó una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas, y otra amarilla por tormentas puntualmente fuertes para el extremo norte del país, (ver mapa).
Advertencia naranja y amarilla de Meteorológica por tormentas fuertes y algunas puntualmente severas
La advertencia naranja de Meteorología rige para el extremo norte del país, y la amarilla una zona un poco más amplia que la anterior, también en el norte. Anuncian tormentas fuertes y severas.
Advertencia naranja
“El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.
Advertencia amarilla
“El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, agrega Meteorología.
Seguí leyendo
Sábado cálido hasta la tarde, cuando desmejora con lluvias y tormentas desde el norte
Temas de la nota
Lo más visto
LO ADELANTÓ NUBEL CISNEROS
Aviso a la población de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes
MALDONADO
Imputaron al dueño de la inmobiliaria de Piriápolis detenido por maniobras con terrenos en Punta Negra
Rocha, SÁBADO DE MADRUGADA
Adolescente de 16 años murió atropellado por una camioneta cuando circulaba en bicicleta por la ruta 15
INVESTIGAN HOMICIDIO
El cuerpo calcinado hallado en un auto en Parque Vaz Ferreira es de Ariel Álvarez, ausente desde el 28 de agosto
mirá qué implica
Dejá tu comentario