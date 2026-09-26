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LA VÍCTIMA ESTÁ EN UN CTI

Intento de femicidio en Artigas: un hombre apuñaló a su pareja en el cuello y está en CTI

Una mujer de 34 años se encuentra en estado grave tras ser apuñalada en el cuello por su pareja, en Artigas. El agresor huyó y es buscado por la Policía.

Artigas-policía-seccional

El intento de femicidio ocurrió a primera hora de este sábado en una vivienda del barrio Progreso, en la ciudad de Artigas.

Según la información primaria de la Policía a la que accedió Subrayado, el hombre le asestó una puñalada en el cuello a la víctima, causándole heridas de gravedad.

Al escuchar los gritos de auxilio, vecinos acudieron a asistirla, lo que provocó que el agresor huyera rápidamente del lugar. En este momento es intensamente buscado por la Policía.

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La víctima fue trasladada de inmediato al hospital local, donde se le practicaron diversos estudios para evaluar la magnitud de las lesiones. Tras lograr su estabilización, fue derivada al CTI de una mutualista.

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