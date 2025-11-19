Uruguay fue vapuleado 5-1 por Estados Unidos y llueven críticas sobre Bielsa y el rendimiento de los jugadores

Uruguay tocó fondo en su rendimiento futbolístico el martes de noche al perder por goleada 5-1 el último amistoso del año ante Estados Unidos , y llueven críticas sobre el entrenador Marcelo Bielsa y sobre varios jugadores que están muy lejos de su nivel.

En 40 minutos de juego la Selección Uruguaya ya perdía 0-4 y sobre el final del primer tiempo Giorgian De Arrascaeta descontó con un gol de chilena que no alcanzó para maquillar el desempeño colectivo y en especial defensivo que mostró la Celeste, superada en todas sus líneas.

En el segundo tiempo llegó el quinto gol de una selección que, al igual que la de Uruguay, no alineó a todos sus titulares.

Seguí leyendo Bielsa presentó la lista de convocados para los amistosos con México y Estados Unidos, sin Valverde ni Darwin

Para peor, Rodrigo Bentancur (que fue capitán) vio la roja de forma directa tras ya tener tarjeta amarilla.

Uruguay cierra así dos años de malos resultados y peores rendimientos futbolísticos, que de todas formas lo clasificaron al Mundial 2026 en gran parte por la cantidad de puntos sumados en la primera parte de las Eliminatorias, el único tramo de la era Bielsa donde se vio buen fútbol.

A siete meses del Mundial, la Selección juega muy mal, no tiene gol y el DT reconoce que no le encuentra la vuelta y que no logra hacer que los futbolistas jueguen como él pretende.

Entre los periodistas deportivos y el público en general llueven críticas a la dirección técnica de Bielsa y al rendimiento de varios jugadores, titulares con muy bajo nivel y suplentes que no se presentan como alternativa cierta.