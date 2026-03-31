Uruguay enfrenta a Argelia en Turín esta tarde y estrena la camiseta de alternativa azul

La alternativa de Uruguay. Foto: tomada de la cuenta de Federico Valverde en X.

Uruguay viajó a Turín (Italia) para enfrentar este martes a Argelia en el último partido amistoso de la doble fecha FIFA , como preparación para el Mundial 2026.

La Celeste, que hoy jugará de azul estrenando la nueva camiseta de alternativa, saldrá a la cancha con cambios en comparación con el partido de la semana pasada ante Inglaterra en Wembley, que terminó 1 a 1.

El partido se juega a las 15:30 (hora uruguaya) en el estadio de la Juventus, y el rival llega tras aplastar 7-0 a Guatemala.

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Entre los cambios que hará el DT Marcelo Bielsa se espera que vuelve Sergio Rochet al arco en lugar de Fernando Muslera, que atajó todo el partido en Londres.

Además, habrá cambios en la defensa por la baja de Joaquín Piqueréz, que se pierde el mundial por rotura de ligamentos en un tobillo.

En el partido con Inglaterra entró José María Giménez, pasando Mathías Olivera al lateral izquierdo.

Bielsa tiene a Matías Viña para el lateral o puede colocar a Sebastián Cáceres como central, dejando a Oliera en la banda izquierda.

También se especula con un cambio en la delantera, entrando Federico Viñas por Rodrigo Aguirre.

Este fue el equipo titular ante Inglaterra con la lista de suplentes.

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El Mundial 206 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Faltan 72 días para su comienzo.

En el Mundial, Uruguay debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio a las 19:00 (hora uruguaya) en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego jugará ante Cabo Verde el 21 de junio, también a las 19:00 en el mismo escenario, y cerrará el grupo frente a España el 26 de junio a las 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara.