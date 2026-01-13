Uruguay eligió Playa del Carmen como sede en el Mundial 2026 y espera aprobación de FIFA

La AUF presentó ante la FIFA cinco ciudades como posibles sedes de concentración de la selección uruguaya durante el Mundial 2026 . Playa del Carmen fue la opción elegida como principal, mientras que Tampa, Atlanta, Boca Ratón y Austin quedaron como alternativas en caso de no ser aprobada.

El protocolo de la FIFA establece que cada selección debe presentar cinco opciones y que la sede definitiva se confirma siempre que no coincida con la solicitud de otra selección con mejor ranking. La respuesta del organismo internacional se conocerá antes del 16 de enero.

Según el comunicado de la AUF, la elección surgió tras una evaluación técnica y logística realizada por el cuerpo técnico y la Dirección Deportiva. El proceso incluyó visitas presenciales del entrenador Marcelo Bielsa, el preparador físico Diego Estavillo y el director de Selecciones Nacionales Jorge Giordano.

Playa del Cármen fue la única sede que cumplió con el 100% de los requisitos establecidos, dijo la AUF. Se destacó que el alojamiento, las canchas de entrenamiento, el gimnasio, las áreas médicas y los espacios de trabajo se encuentran en un mismo complejo, lo que evita traslados diarios que en otras opciones podían superar los 40 minutos.

También se valoró el alojamiento exclusivo en módulos independientes, similares al Complejo Celeste, que favorecen la privacidad del plantel, y la presencia de espacios abiertos y zonas verdes para una convivencia prolongada durante el torneo, agregó. La planificación deportiva contempla traslados en vuelos chárter, con tiempos de vuelo reducidos hacia las sedes de competencia.

En la fase de grupos del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, Uruguay disputará sus dos primeros partidos en Miami, ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y luego viajará a Guadalajara para enfrentar a España.