RECIBÍ EL NEWSLETTER
Selección uruguaya

Uruguay eligió Playa del Carmen como sede en el Mundial 2026 y espera aprobación de FIFA

La AUF presentó cinco ciudades como posibles bases de la selección durante la Copa del Mundo. Playa del Carmen fue la opción prioritaria.

Foto: @Uruguay en X. Selección uruguaya.

Foto: @Uruguay en X. Selección uruguaya.

Foto: @Uruguay en X. Selección uruguaya.

La AUF presentó ante la FIFA cinco ciudades como posibles sedes de concentración de la selección uruguaya durante el Mundial 2026. Playa del Carmen fue la opción elegida como principal, mientras que Tampa, Atlanta, Boca Ratón y Austin quedaron como alternativas en caso de no ser aprobada.

El protocolo de la FIFA establece que cada selección debe presentar cinco opciones y que la sede definitiva se confirma siempre que no coincida con la solicitud de otra selección con mejor ranking. La respuesta del organismo internacional se conocerá antes del 16 de enero.

Según el comunicado de la AUF, la elección surgió tras una evaluación técnica y logística realizada por el cuerpo técnico y la Dirección Deportiva. El proceso incluyó visitas presenciales del entrenador Marcelo Bielsa, el preparador físico Diego Estavillo y el director de Selecciones Nacionales Jorge Giordano.

msp aplico mas de 40.000 dosis contra el sarampion; msp habilito un formulario para viajeros
Seguí leyendo

MSP aplicó más de 40.000 dosis contra el sarampión; MSP habilitó un formulario para viajeros

Playa del Cármen fue la única sede que cumplió con el 100% de los requisitos establecidos, dijo la AUF. Se destacó que el alojamiento, las canchas de entrenamiento, el gimnasio, las áreas médicas y los espacios de trabajo se encuentran en un mismo complejo, lo que evita traslados diarios que en otras opciones podían superar los 40 minutos.

También se valoró el alojamiento exclusivo en módulos independientes, similares al Complejo Celeste, que favorecen la privacidad del plantel, y la presencia de espacios abiertos y zonas verdes para una convivencia prolongada durante el torneo, agregó. La planificación deportiva contempla traslados en vuelos chárter, con tiempos de vuelo reducidos hacia las sedes de competencia.

En la fase de grupos del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, Uruguay disputará sus dos primeros partidos en Miami, ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y luego viajará a Guadalajara para enfrentar a España.

Temas de la nota

Lo más visto

Un niño de 6 años fue apuñalado en el abdomen por una mujer que terminó condenada en Tacuarembó
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Un niño de 6 años fue apuñalado en el abdomen por una mujer que terminó condenada en Tacuarembó
LA PAZ, canelones

Iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon y lo mataron
MONTEVIDEO

Mataron a un joven de 19 años e hirieron a otro de gravedad en una balacera en el barrio Cerro
MALDONADO

Investigan la caída de una mujer desde el balcón del piso 12 de un edificio de Punta del Este
la blanqueada

Incidentes en la previa de River Plate–Millonarios: un hincha baleado en zona del Parque Central

Te puede interesar

Realizan controles en la frontera con turistas para detectar y atender posibles casos de sarampión video
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Realizan controles en la frontera con turistas para detectar y atender posibles casos de sarampión
Foto: Subrayado. Trinidad, Flores.
flores

Investigan posible homicidio en Trinidad: la víctima fue un comerciante de 70 años y hay un detenido
Foto: @Uruguay en X. Selección uruguaya. video
Selección uruguaya

Uruguay eligió Playa del Carmen como sede en el Mundial 2026 y espera aprobación de FIFA

Dejá tu comentario