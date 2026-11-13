Uruguay venció 2-1 a Argentina en La Bombonera en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata.
Uruguay derrotó 2-1 a Argentina en el partido amistoso por el Clásico del Río de la Plata
Los goles de la Celeste fueron convertidos por Leonardo Balerdi, en contra a los 48', y Maximiliano Araújo de cabeza, a los 53'. Para Argentina anotó Julián Álvarez, a los 72'.
Los goles de la Celeste fueron convertidos por Leonardo Belardi (en contra, a los 48') y Maximiliano Araújo de cabeza, a los 53'.
Para la Scalonetta anotó Julián Älvarez, a los 72'.
Forlán dijo que el amistoso ante Argentina "será un lindo desafío" y reconoció que será "un partido complicado"
Los dirigidos por Diego Forlán salieron al campo de juego con Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez (57' Sebastián Cáceres); Agustín Canobbio (57' Federico Valverde), Lucas Torreira (Facundo Bernal), Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo (84' Facundo Pellistri); Darwin Núñez (84' Rodrigo Aguirre), Giorgian de Arrascaeta (Federico Viñas).
En lo que respecta a la Selección Argentina, Lionel Scaloni paró estos once en el campo de juego: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel (83' Agustín Giay), Leonardo Balerdi, Facundo Medina (83' Román Vega); Exequiel Palacios (45' Matías Soulé), Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Thiago Almada (60' Gianlica Prestianni); Julián Álvarez.
Este fue el primer partido de la Albiceleste tras la despedida internacional de Lionel Messi. Además, Emiliano Martínez no estuvo bajo los tres palos.
El encuentro estuvo arbitrado por Flavio de Souza y el VAR estuvo a cargo de Pablo Gonçalves.
Dejá tu comentario