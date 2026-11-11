Forlán dijo que el amistoso ante Argentina "será un lindo desafío" y reconoció que será "un partido complicado"

El entrenador interino de la selección uruguaya, Diego Forlán, dijo este miércoles que será un "lindo desafío" comandar a la Celeste el viernes en el amistoso ante la "grandísima" Argentina.

Uruguay y Argentina disputarán en la mítica Bombonera de Buenos Aires una nueva edición del Clásico del Río de la Plata. El duelo será el primero que dispute la Albiceleste tras la despedida internacional de Lionel Messi.

Nuestro contrato "es hasta marzo, pero creo que era un lindo desafío competir con una gran selección", dijo Forlán en rueda de prensa desde el centro de entrenamientos de su equipo nacional.

El exdelantero reconoció que va a "ser un partido complicado" para sus dirigidos, pero confió en que también será duro para la actual vicecampeona del mundo enfrentar a Federico Valverde y compañía.

"Va a ser un partido muy lindo, muy competitivo, con una grandísima selección", destacó el exgoleador del Manchester United, Atlético Madrid y Villarreal, entre otros.

El mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 asumió en agosto como entrenador interino de la Celeste, tras el estrepitoso fracaso sufrido por Uruguay en Norteamérica 2026.

Dirigido por el excéntrico Marcelo Bielsa, el equipo charrúa quedó eliminado en la primera fase de la Copa del Mundo.

Forlán "motiva mucho"

Forlán se estrenó con una gira de amistosos por Asia en septiembre y octubre que tuvo saldo positivo. Sus hombres cayeron en su visita a Japón (3-1), pero golearon a domicilio a Corea del Sur (4-1) y a la modesta India (6-1).

Para el duelo ante la Albiceleste, el técnico de 47 años tendrá por primera vez bajo su mando a Federico Valverde. El capitán del Real Madrid se perdió por lesión el tour debut del DT.

Forlán destacó la "polifuncionalidad" del jugador, que se adueñó del lateral derecho durante los últimos partidos del gigante español, dirigido por el portugués José Mourinho.

"Habrá que ver el armado del mediocampo para ver en qué posición poder utilizarlo" de la forma más eficiente, consideró el exatacante.

Enfrente, Uruguay tendrá a un combinado argentino que con el segundo puesto en Norteamérica 2026 extendió el romance que los dirigidos por Lionel Scaloni iniciaron en Catar 2022, cuando Messi levantó la Copa.

Pese a ser un clásico "capaz que es un partido más de disfrute" para Argentina, dijo el mediocampista charrúa Giorgian De Arrascaeta, tras resaltar la "cercanía" que tiene con sus hinchas la Scaloneta.

El entusiasmo podría ser mayor si, como se espera, en las próximas horas Scaloni firma la extensión de su contrato como seleccionador.

Gran "ilusión"

El mediocampista ofensivo del Flamengo y Maximiliano Araújo, extremo del Sporting de Lisboa, coincidieron en resaltar el entusiasmo con el que encara el plantel celeste esta nueva etapa.

"La ilusión que tiene este grupo con el entrenador es la mejor", aseveró De Arrascaeta, tras reconocer que la falta de resultados en la era Bielsa dañó la relación con la afición.

El 10 del Flamengo destacó que "tener una persona del tamaño de Forlán del otro lado motiva mucho".

Araújo consideró que sería "muy importante ganar" ante Argentina para seguir creciendo de cara a la próxima gran cita de la Celeste, la Copa América 2028.

Uruguay cerrará la última fecha FIFA del año frente a República Dominicana el martes en el Campus de Maldonado, 140 km al este de Montevideo. Argentina despedirá el año el mismo día ante Costa Rica.

En marzo, la Asociación Uruguaya de Fútbol decidirá si mantiene o no a Forlán en el cargo.

FUENTE: AFP