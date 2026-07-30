Foo Fighters llega a Uruguay por primera vez: Montevideo será una de las paradas de la gira "Your favorite toy"

La histórica banda de rock estadounidense Foo Fighters anunció que vendrá a Montevideo en el marco de una gira por Latinoamérica en 2027.

El primer anuncio de un gran show de cara al año que viene y que generó mucha emoción a los seguidores de la banda en Uruguay .

Por primera vez, la banda Foo Fighters, tocará en el país.

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En Montevideo, el debut se dará durante la última semana de febrero de 2027, en el estadio Centenario.

El grupo liderado por Dave Grohl anunciará el próximo 6 de agosto los detalles de la etapa latinoamericana de su gira llamada “Your favorite toy”, que es a su vez el título de su último disco.

Las productoras AM y Gaucho, quienes coproducirán un show por primera vez, anticiparon la llegada de la banda con una publicación en redes sociales, de forma enigmática.

Usaron "Everlong" como banda sonora, mostraron el clásico símbolo de la banda liderada y escribieron un breve mensaje: "La fecha está marcada. Se viene tu banda favorita".

Este posteo forma parte de una campaña regional para anunciar el regreso de Foo fighters a Latinoamérica.

Otros países donde se replicó fueron: Chile, Argentina y Perú.

En este momento, Foo Figthers se encuentra de gira por Estados Unidos y llegará cerca para participar en Rock in Rio el 4 de setiembre. Luego continuará la gira por Australia, Nueva Zelanda e India, antes de iniciar la etapa Latinoamericana.