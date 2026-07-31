Desmejora este viernes con lluvias y tormentas que se extienden al sábado; el domingo baja la temperatura

Nubel Cisneros prevé tiempo muy inestable este viernes, con lluvias y tormentas desde la tarde noche. El sábado sigue con mal tiempo y mejora de tarde. El domingo baja la temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca y ventosa con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a cálido con vientos moderados del sector norte y abundante nubosidad, desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias aisladas.

El sábado tendremos una mañana húmeda e inestable con pasaje de mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia el mediodía por el suroeste con descenso de temperatura. En la tarde se mantendrá fresco a templado con cielo parcialmente nublado, persistiendo algunas lluvias en las primeras horas sobre las fronteras norte y noreste.

El domingo se espera una mañana fría con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá ligeramente templada en el norte y fresca en el resto del país con cielo parcialmente nublado, manteniendo condiciones frías en la noche. Viernes 31 Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º Zona Sur: máxima 25º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 14º Sábado 1 de agosto Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º Zona Sur: máxima 17º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º Domingo 2 Zona Norte: máxima 20º y mínima 14º Zona Sur: máxima 17º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 12º

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