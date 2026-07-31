RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Desmejora este viernes con lluvias y tormentas que se extienden al sábado; el domingo baja la temperatura

Nubel Cisneros prevé tiempo muy inestable este viernes, con lluvias y tormentas desde la tarde noche. El sábado sigue con mal tiempo y mejora de tarde. El domingo baja la temperatura.

nublado-tormenta-montevideo-aerea

Nubel Cisneros prevé tiempo muy inestable este viernes, con lluvias y tormentas desde la tarde noche. El sábado sigue con mal tiempo y mejora de tarde. El domingo baja la temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca y ventosa con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a cálido con vientos moderados del sector norte y abundante nubosidad, desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias aisladas.

El sábado tendremos una mañana húmeda e inestable con pasaje de mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia el mediodía por el suroeste con descenso de temperatura. En la tarde se mantendrá fresco a templado con cielo parcialmente nublado, persistiendo algunas lluvias en las primeras horas sobre las fronteras norte y noreste.

Frío, con nieblas, lluvias y tormentas.
Seguí leyendo

Sigue frío, húmedo y con nieblas; el viernes de noche vuelven las lluvias y tormentas

El domingo se espera una mañana fría con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá ligeramente templada en el norte y fresca en el resto del país con cielo parcialmente nublado, manteniendo condiciones frías en la noche.

Viernes 31

Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 14º

Sábado 1 de agosto

Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º

Domingo 2

Zona Norte: máxima 20º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 12º

Temas de la nota

Lo más visto

video
DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE

Solidaridad: Nahuel y sus border collie necesitan colaboración para viajar al Mundial de Perros de Pastoreo en Escocia
METEOROLOGÍA

Inumet actualizó el aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
justicia

Dos adolescentes condenados por difundir imágenes íntimas de una menor sin su consentimiento
De Colón a Punta de Rieles

Trasladan a 800 presas desde la cárcel de mujeres hacia la nueva de Punta de Rieles
NUEVE DETENIDOS

Frustrado "Robo del Siglo" en Ciudad Vieja: extendieron las medidas cautelares y abogado evalúa proceso abreviado

Te puede interesar

Insólito robo con un sobretodo en una cafetería permitió detener a integrantes de banda extranjera dedicada a fraude informático video
video: centro de montevideo

Insólito robo con un sobretodo en una cafetería permitió detener a integrantes de banda extranjera dedicada a fraude informático
Foto: AFP.
acuerdo

Hamás aceptó un acuerdo para su desarme, que además incluye la retirada de Israel de Gaza
Jaime Saavedra se reunirá con Carlos Negro: revisan todas las medidas de seguridad y evalúan custodia para directores del Inisa video
PRESIDENTE DEL INISA CON EL MINISTRO DEL INTERIOR

Jaime Saavedra se reunirá con Carlos Negro: revisan todas las medidas de seguridad y evalúan custodia para directores del Inisa

Dejá tu comentario