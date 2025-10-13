Uruguay cerró la gira asiática con otro triunfo ante Uzbekistán: convirtieron Torres y Sanabria

Foto: AUF en X. Sanabria y Torres, autores de los goles de Uruguay.

Foto: AUF en X. Jugadores de Uruguay posan para las fotos luego del amistoso.

Uruguay se impuso por un ajustado 2-1 a Uzbekistán en partido de fútbol amistoso preparatorio para el Mundial 2026 , disputado este lunes en Kuala Lumpur (Malasia) sin la mayoría de figuras uruguayas.

Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria pusieron por delante a la Celeste al inicio de la segunda parte (minutos 51 y 60) y descontó para los asiáticos Ruslanbek Jiyanov (82) para cerrar un partido poco brillante del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

¡GOOOL DE URUGUAY! Federico Viñas maniobró dentro del área y asistió a Facundo Torres para el 1-0 sobre Uzbekistán en Malasia. pic.twitter.com/Q5LyUFwofE

¡SEGUNDO GOL DE URUGUAY!



Nueva asistencia de Federico Viñas y gran definición de Juan Sanabria para el 2-0 frente a Uzbekistán. pic.twitter.com/58knURgRhr — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) October 13, 2025

El descuento del rival.

DESCONTÓ UZBEKISTÁN



Franco Israel no pudo contener la pelota y Jiyanov marcó el 2-1 ante Uruguay tras tomar el rebote. pic.twitter.com/yijU9hRoeG — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) October 13, 2025

"En términos generales hicimos un buen partido, más allá del clima y del campo, que estaba algo irregular, y una pena ese último gol que encajamos", declaró tras el partido el defensa Santiago Bueno, que ejerció de capitán.

La Celeste acudió a esta gira por Malasia (saldada con dos triunfos raquíticos ante Dominicana por 1-0 y Uzbekistán) sin sus grandes figuras como Federico Valverde, Darwin Núñez, Ronald Araujo o Giorgian De Arrascaeta y los que fueron a esta doble cita en Asia no han hecho demasiados méritos para ganarse un puesto en el efectivo que participará en el próximo Mundial.

En Norteamérica, Uruguay podría ser rival de Uzbekistán, que se clasificó por primera vez a un Mundial. En el torneo, la selección asiática estará dirigida por Fabio Cannavaro, capitán de la selección italiana campeona del mundo y Balón de Oro en 2006, que se estrenó en el banquillo de la selección asiática.

Laquintana, la nota positiva.

No obstante, no hay que olvidar que Uzbekistán no tiene pedigrí internacional y que ocupa actualmente el puesto 54 del ranking FIFA, por lo que es difícil saber si Bielsa podrá extraer conclusiones de lo visto este lunes.

Una de las cosas positivas es, por ejemplo, la aportación de Ignacio Laquintana. El futbolista del Red Bull Bragantino de Brasil, que ya fue el autor del único tanto en el triunfo ante República Dominicana, fue decisivo de nuevo este lunes.

Ingresó en la cancha en el descanso, tras un primer tiempo sin nada destacable por parte de la Celeste, salvo un disparo lejano de Viñas (20'), y apenas necesitó seis minutos para crear la jugada que acabó con el un zurdazo a la escuadra de Torres para abrir el marcador.

Como una botella de champagne, una vez abierto el marcador, la Celeste tuvo unos momentos de brillantez y, nueve minutos después, casi desde la misma posición que Torres, Sanabria anotó el segundo, pero en su caso con la derecha y con disparo cruzado.

También destacaron Viñas y Torres, sobre todo por su movilidad ofensiva, y ambos pueden entrar en las cábalas de Bielsa para formar una línea ofensiva en la que el único intocable es Darwin Núñez.

Pero tras esos minutos de cierto burbujeo, el juego uruguayo de desbravó como les pasa a los espumosos.

Y los uzbekos aprovecharon la relajación del combinado sudamericano para descontar por medio de Ruslanbek Jiyanov, quien apenas llevaba unos minutos en el verde (82').

Para la próxima convocatoria, en noviembre para los partidos contra México y Estados Unidos, Bielsa debería contar ya con los habituales y será el momento de saber si alguno de lo que han viajado a Malasia ha hecho méritos para formar parte de la convocatoria mundialista.

Alineaciones.

Uzbekistán: Abduvakhid Nematov - Mukhammadkodir Khamraliev, Khozhiakbar Alidzhanov (Dilshod Saitov 84), Rustamjon Ashurmatov, Sherzod Nasrulloev (Azizbek Turgunbayev 60) - Akmal Mozgovoy, Umar Eshmuradov, Eldor Shomurodov (cap), Azizjon Ganiyev (Abdurauf Buriev 75), Otabek Shukurov (Ruslanbek Jiyanov 60) - Khojimat Erkinov (Khusayin Norchaev 75). DT: Fabio Cannavaro.

Uruguay: Franco Israel - José Luis Rodríguez, Santiago Bueno (cap), Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi - Rodrigo Zalazar, Emiliano Martinez, Facundo Torres - Kevin Amaro (Ignacio Laquintana 46), Federico Viñas, Juan Sanabria. DT: Marcelo Bielsa.

FUENTE: AFP.