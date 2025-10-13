RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANCILLERÍA

Uruguay celebra cese al fuego, liberación de rehenes y llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza

El gobierno "alienta a las partes a seguir dando pasos firmes hacia una implementación efectiva de los acuerdos" y "reitera su firme compromiso con la solución de dos Estados conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas".

Foto-Gianni-Schiaffarino-FocoUy-cancilleria-uruguay-rree.jpg

El gobierno uruguayo celebra el cese al fuego, la liberación de los rehenes y el comienzo de la llegada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, la que debe ser completa y sin impedimentos.

La Cancillería sostiene, a través de un comunicado, que son "elementos centrales para avanzar hacia una paz duradera y sostenible" y que el gobierno venía reclamando desde el mes de marzo pasado.

Además, destaca el rol de los países que facilitaron el acuerdo y afirma que a partir de ahora comienzan nuevas y difíciles etapas, pero "con la esperanza que esta nueva fase siga avanzando".

Por último, el gobierno "alienta a las partes a seguir dando pasos firmes hacia una implementación efectiva de los acuerdos, incluyendo la reconstrucción de Gaza, así como reitera su firme compromiso con la solución de dos Estados conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas, con un Estado de Israel y un Estado de Palestina que vivan en paz y seguridad".

