Embajadora de Israel tras acuerdo de paz en Gaza: "Hemos esperado dos años para llegar a este momento"

La embajadora de Israel en Uruguay , Michal Hershkovitz, celebró la liberación de los últimos rehenes y el alto al fuego en Medio Oriente . "Hemos esperado dos años para llegar a este momento y finalmente llegamos", afirmó la diplomática.

Hershkovitz agregó que resta el retorno de los cuerpos de las 21 víctimas que murieron durante el cautiverio. "El acuerdo habla del regreso de todos", remarcó.

La embajadora reiteró la intención de Israel de continuar y cumplir el acuerdo en su totalidad. La diplomática sostuvo que la experiencia indica que Hamás incumple los acuerdos de paz, pero espera que en esta oportunidad la organización terrorista incumpla.

Hershkovitz se refirió al rol y participación del gobierno uruguayo en estos dos años. La embajadora destacó el apoyo de las autoridades y del pueblo uruguayo. "Sentimos también hoy que el pueblo está con nosotros", indicó. "Todos queremos lo mismo, la paz", agregó.

TREGUA

El periodista Gabriel Ben-Tasgal, especializado en Medio Oriente, analizó el acuerdo entre Israel y Hamás. Destacó la importancia del hecho porque Israel logró uno de sus objetivos que era la liberación de los rehenes que continuaban con vida.

El especialista indicó que el anuncio de Hamás de entregar solo cuatro de los cuerpos de las víctimas "podría ser interpretado como una especie de violación al acuerdo". Ben-Tasgal reiteró que para el cumplimiento de la primera etapa del acuerdo resta la entrega de las víctimas que murieron en cautiverio.

La segunda etapa del acuerdo es considerada más compleja ya que Hamás deberá renunciar a su capacidad bélica y entregar las armas, permitir la entrada de soldados de fuerzas internacionales a la Franja de Gaza, y la formación de un gobierno de tecnócratas del que la organización no debería formar parte. "Yo no creo que Hamás cumpla el segundo eslabón de este acuerdo", consideró.