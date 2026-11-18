El sumo pontífice dijo que fue significativo comenzar aquí su gira porque los católicos viven en condición de minoría.

Un día después de regresar al Vaticano, el papa León XIV dedicó su primera audiencia general a recordar su reciente gira por Uruguay, Argentina y Perú.

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Al referirse a nuestro país, hizo una mención especial. Destacó que Uruguay es una nación donde los católicos viven en condición de minoría y que, precisamente por eso, fue significativo comenzar aquí su recorrido.

El pontífice explicó que su propósito era anunciar a Jesucristo y transmitir la importancia de la fe. También expresó su satisfacción por el recibimiento que tuvo en Uruguay, al que calificó de cálido y participativo.

Durante la audiencia, León XIV también recordó su paso por Argentina, la tierra de su antecesor, el papa Francisco, y destacó el entusiasmo con el que fue recibido.

Además, tuvo palabras especialmente emotivas para Perú, donde vivió durante muchos años como misionero y obispo. Recordó en particular a Chiclayo, donde dijo haberse sentido como en casa y reencontrado con personas que dejaron una profunda huella en su vida.

La gira se desarrolló después de una operación por un tumor pulmonar localizado. Pese a las dudas que había generado su estado de salud, el Papa pudo cumplir con el itinerario previsto. Según la información médica difundida, no necesita tratamiento adicional.

En su primera audiencia tras el viaje, León XIV destacó así el significado que tuvo comenzar su recorrido sudamericano en Uruguay y el recibimiento que encontró en nuestro país.